Haimbuchner zu Kogler: "100.000 Ökojobs sind reiner Etikettenschwindel!"

Mit der Umbenennung von Berufen schafft man keine Arbeitsplätze

Linz (OTS) - "Die Ankündigung der Grünen, 100.000 neue Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien, also Ökojobs, bis zum Jahr 2020 zu schaffen, ist ein reiner Etikettenschwindel", so der oberösterreichische FPÖ- Landesparteiobmann, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner in Richtung Werner Kogler. "Die Zahlen, mit denen die Grünen hantieren, stellen bei näherer Betrachtung keine neu geschaffenen Arbeitsplätze dar, sondern beruhen lediglich meist auf einer Umbenennung von bereits existierenden Arbeitsplätzen. Was die Grünen betreiben, ist ein reiner Ökojobschwindel. Diese Milchmädchen-Rechnung hat schon bei Rudolf Anschober nicht geklappt." ****

Ganz klar widerlegt wird von Haimbuchner die grüne Behauptung, wonach es in Österreich bereits 210.000 Ökojobs gäbe: "In Wahrheit sind davon 37.000 im Bereich der Abfall- und Abwasserbearbeitung zu finden. Dazu kommen noch 30.000 Biolandwirte und 53.000 Beschäftigte in der Wasserkraftwirtschaft. Diese Berufssparten gibt es auch ohne die Energiewende bereits. Tatsache ist: Arbeitsplätze und Berufe, die wirklich mit der Energiewende einhergehen, sind im Bereich der Windkraft und der Sonnenkraft zu finden. Hier sind es laut Zahlen aus dem Umweltministerium 3.300 bzw. 6.200 Arbeitsplätze", zeigt der FP-Landesparteiobmann auf.

Das System der Müllabfuhr gab es bereits vor der Energiewende, ebenso die Biolandwirtschaft. "Nur mit dem grünen Mascherl als Ökojob tituliert, ändert sich bei diesen Berufssparten nichts. In Wahrheit bleiben nur 9.500 Ökojobs über - die 210.000 grünen Jobs sind einem kreativen Kopf entsprungen, der einfach neue Namen für längst vorhandene Berufsgruppen erfindet. Wie die Rechnung der Grünen aufgehen soll, dass es wirklich zu einem Plus von 100.000 Ökojobs bis 2020 kommt, ist nicht beantwortet. Ich bin aber sicher, dass die Grünen auch hier ihre Kreativität bei der Erstellung von Statistiken einsetzen werden. Denn nur neue Namen für Jobs zu erfinden, hilft niemanden, weder den Arbeitnehmern noch der Umwelt", schloss Haimbuchner. (schluss) bt

