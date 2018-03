Samsung präsentiert Exynos 5 Octa Prozessor mit erhöhter Grafikleistung für Mobilgeräte

Samsung Electronics Co. Ltd., ein weltweit führender Anbieter von innovativen Halbleiterlösungen, stellt mit dem Exynos 5 Octa (Produktcode Exynos 5420) das neueste Mitglied seiner Produktfamilie Exynos vor. Der Exynos 5420 enthält erstmals in der Branche eine mit 6 Prozessorkernen bestückte ARM® Mali-T628 GPU und zeichnet sich durch höchste Grafik-Leistungsfähigkeit aus. Mit dem Hintergrund immer komplexer werdenden Anwendungsszenarien für Mobilgeräte gibt Samsung mit seinem neuesten 8-Kern-Applikationsprozessor Entwicklern ein leistungsstarkes, energieeffizientes Bauteil an die Hand, mit dem sie vielseitige Anwenderschnittstellen direkt in die Systemarchitektur implementieren können. Samsung wird die neue Familie Exynos 5 auf der SIGGRAPH 2013 im Anaheim Convention Center am Stand von ARM® zeigen (Stand Nr. 357, Halle C).

Samsungs neuer Exynos 5 Octa basiert auf ARM Mali-T628 MP6 Cores und erreicht gegenüber seinem Vorgänger mehr als die doppelte 3D-Grafikverarbeitungsleistung. Das neueste Mitglied der Exynos-Familie kann General-Purpose Computing auf Grafik-Verarbeitungseinheiten (GPGPU) durchführen und beschleunigt komplexe und rechenintensive Algorithmen oder Operationen, die bisher von dem CPU erledigt werden mussten. Der Exynos 5 Octa unterstützt OpenGL® ES 3.0 und Full Profile Open CL 1.1. Dies stellt die Rechenleistung zur Verfügung, die beim Multi-Layer-Rendering komplexer Spieleszenarien, beim Vorverarbeiten und beim Teilen von Fotos und Videos sowie bei allgemeinen Multi-Tasking-Operationen erforderlich sind.

"Wir begrüßen die neueste Erweiterung der erfolgreichen Exynos Octa 5 Serie, die unsere Mali GPU-Lösung nutzt, um die Grafikleistung wesentlich zu steigern", sagt Pete Hutton, Executive Vice President & General Manager, Media Processing Division, ARM. "ARM big.LITTLE und ARM Artisan® Physical IP Technologien befinden sich weiterhin im Herzen der Octa-Serie und komplettieren jetzt die neue Funktionalität, von ARM GPU Compute. Diese Kombination ermöglicht noch nie da gewesene Fähigkeiten in Bereichen wie Gesichtserkennung oder Gestensteuerung und bringt Möglichkeiten zur Bearbeitung von Fotos in Desktop-Qualität auf Mobilgeräte".

"Die Nachfrage nach umfangreicheren Grafikerlebnissen wächst heutzutage rasant", sagt Taehoon Kim, Vice President of System LSI Marketing, Samsung Electronics. "Um die Nachfrage von OEMs und Endanwendern gleichermaßen zu erfüllen, haben wir den neuen Prozessor entwickelt, der ohne Beeinträchtigung des Energieverbrauchs eine erstklassige Grafikleistung bietet".

Der neueste Exynos Prozessor enthält als Motor vier ARM Cortex®-A15-Prozessoren mit 1,8GHz sowie vier zusätzliche Cortex-A7-Cores mit 1,3GHz in einer big.LITTLE Verarbeitungsimplementierung. Durch die Optimierung des Energiespardesigns wird die CPU-Verarbeitungsleistung um 20 Prozent gegenüber dem Vorgänger erhöht.

Zusätzlich senkt der Multiple Image Compression (MIC) IP-Block in diesem SoC (System-on-Chip) die gesamte Leistungsaufnahme des Systems, wenn Bilder oder Multimediainhalte aus dem Speicher auf das Display gebracht werden. Dieses Leistungsmerkmal maximiert die Nutzungsdauer von Mobilgeräten mit hochauflösenden Displays wie WQXGA (2.500x1.600 Pixel), speziell beim Surfen im Internet oder bei der Nutzung von Multimedia-Anwendungen, bei denen der Bildschirminhalt häufig aufgefrischt werden muss.

Der neue Exynos 5 Octa Prozessor erreicht eine Speicherbandbreite von 14,9 Gigabyte pro Sekunde und verfügt über ein zweikanaliges LPDDR3 Memory mit 933MHz. Dies ermöglicht eine branchenweit führende, hohe Datenverarbeitungsgeschwindigkeit sowie Unterstützung für Full HD Wifi Displays. Das neue Prozessormodell enthält auch verschiedene Full HD (60 Bilder pro Sekunde) Video Hardware-Codec-Engines für 1080p Video-Aufzeichnung und Playback. Die neue Exynos 5 Octa Familie wird derzeit von Kunden getestet. Die Massenproduktion soll im August anlaufen.

