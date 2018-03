Fekter: Schuldenabbau und Steuerreform haben absolute Priorität

"Wir sind auf dem richtigen Weg"

Wien (OTS) - "Mit dem Stabilitätsgesetz 2012, dem Budget 2013 sowie dem kürzlich beschlossenen Konjunkturpaket haben wir den Weg in Richtung Nulldefizit bis 2016 geebnet und führen so unsere Schuldenquote auch sukzessive zurück", erklärte Finanzministerin Dr. Maria Fekter anlässlich der Präsentation der IHS-Konjunkturprognose. "Die bereits begonnen Strukturreformen in den Bereichen Pensionen, Gesundheitspolitik, öffentliche Verwaltung, Förderungen und Arbeitsmarkt setzen wir konsequent weiter fort", betonte die Ministerin.

"Ich bin mir bewusst, dass wir ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem haben. Daher werde ich mich auch weiter für eine Steuerreform einsetzen, die die Steuerzahler und vor allem die Familien nachhaltig entlastet. Denn Fleiß und harte Arbeit müssen sich lohnen und ich will, dass den Menschen in unserem Land am Ende des Tages mehr im Geldbörsel bleibt als das jetzt der Fall ist", stellte Fekter klar. "Daher brauchen wir keine neuen Steuern, wie sie von so manchen gefordert werden, sondern vielmehr eine Steuerentlastung - alles andere wäre leistungshemmend und würde den Wirtschaftsstandort Österreich im internationalen Wettbewerb gefährden", machte die Finanzministerin deutlich.

"Daher ist mein Ziel, Maßnahmen zu setzen, um die Konjunktur anzukurbeln und den Österreicherinnen und Österreichern unter die Arme zu greifen, ohne dabei unser Budget zu belasten. Wir investieren in die Wirtschaft, in die Menschen und letztendlich in unsere Zukunft", schloss Fekter.

