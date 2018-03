Von Naturkatastrophen und deren Folgen, einem Pilotprojekt gegen Überschwemmungen und hochwertigen kulinarischen Schmankerln

Die Themen von "Land und Leute" am Samstag, 3. August 2013 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten

...haben Hagelunwetter und Überschwemmungen der vergangenen Wochen und Monate in der Landwirtschaft verursacht; derzeit wiederum sorgt die Dürre für Ernteausfälle. Ein Porträt zweier Betriebe aus Niederösterreich, die von den Wetterextremen besonders in Mitleidenschaft gezogen worden sind.

*Pilotprojekt gegen Überschwemmungen.

Angesichts der großen Überschwemmungen im Juni und wiederholter heftiger Niederschläge wird einmal mehr deutlich, wie wichtig Hochwasserschutz gerade in Siedlungsgebieten ist. In Mistelbach in Niederösterreich bemüht man sich in diesem Zusammenhang um naturnahe Oberflächenentwässerung im Siedlungsgebiet. Was hier mit dem Regenwasser geschieht und welche Vorteile derartige Maßnahmen haben, zeigt ein Lokalaugenschein.

*Genuss aus Wald und Weide.

Gleich doppelt genießen kann man in der "Genussregion Kleinwalsertal", nämlich Rind- und Wildspezialitäten. Hier sorgen die Betreuung des Viehs auf der Alm, spezielle Fütterungen und letztlich kurze Transportwege für hohe Fleischqualität.

*Grilltipps vom Bergbauern.

Grillen zählt zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der Österreicher. Dazu passen die Grilltipps eines Salzburger Bergbauernpaares im Rahmen der Reihe "Bäuerinnen kochen saisonal". Frisches Fleisch und Kräuter aus dem eigenen Garten sorgen für kulinarischen Genuss.

*Mit dem Traktor ins Mittelalter.

Im Rahmen der Rubrik "Mein Dorf" steht diesmal die niederösterreichische Gemeinde Jedenspeigen im Mittelpunkt: Hier hat im Jahr 1278 die Schicksalsschlacht zwischen Rudolf von Habsburg und Ottokar von Böhmen um das Erbe der Babenberger stattgefunden. Neben historischen Reminiszenzen hat Jedenspeigen im Marchfeld aber auch viele aktuelle Angebote für Einheimische und Besucher, wie eine Rundfahrt mit dem Oldtimer Traktor beweist.

