Bundesministerin Johanna Mikl-Leitner besuchte FREQUENTIS AG

Innovatives Kinderbetreuungsprojekt und Austausch zu gemeinsamen Projekten

Wien (OTS) - In ihrer Funktion als ÖAAB-Bundesobfrau und Innenministerin besuchte Frau Bundesministerin Johanna Mikl-Leiter am 24. Juli die FREQUENTIS AG. Einen Schwerpunkt des Programms bildete die Initiative der "Frequenty Forscher und Entdeckerwochen", die das international tätige High-Tech-Unternehmen für die Kinder von Mitarbeiter/innen im Vorjahr ins Leben gerufen hat - heuer unter dem Motto "Schützen und Helfen". Die Bundesministerin beteiligte sich gleich aktiv am Kurs der Gebärdensprache, der für die Kleinsten durchgeführt wurde. "Gratulation zu dieser Initiative! Gerade in den Sommermonaten ist die durchgängige Betreuung der Kinder für Eltern ein Thema, gleichzeitig erhalten die Kinder Einblicke in die Arbeitswelt ihrer Eltern - ein Mehrwert für alle Beteiligten", so Mikl-Leitner. Die Kinder bedankten sich für den Besuch mit einem selbst gemalten Bild.

Zweiter Schwerpunkt des Besuchs war der Austausch zu Projekten zwischen Frequentis und dem BM.I wie z.B. den Sicherheits-Forschungsprojekten VKT-GÖPL und EVIVA. "Die Zusammenarbeit mit Frequentis verläuft schon seit langem sehr professionell", so Mikl-Leiter zum Frequentis-Firmenchef. "Der Austausch zwischen Wirtschaft und Ministerium bringt eine Win-Win-Situation für beide". Die Demo-Vorführung einer Notfallannahme in einer US-amerikanischen Polizeidienststelle (Frequentis-Projekt für das Police State Department in Maryland) sowie ein kurzer Firmenrundgang rundeten das Programm ab.

