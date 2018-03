London & Partners veröffentlicht Film zum ersten Jahrestag der Olympischen Spiele

London (ots/PRNewswire) - "In 10 Jahren wird das Olympische Feuer noch immer so hell erleuchten wie heute", so Lord Sebastian Coe.

London & Partners, das Förderinstitut des Bürgermeisters für die Stadt London, veröffentlicht heute einen Film über die Hintergründe der Vermächtnisse der Olympischen Spiele 2012 in London. Die Veröffentlichung erfolgt nur einen Tag vor dem ersten Jahrestag der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London.

Das fünfminütige Video, in dem bedeutende Persönlichkeiten wie Londons Bürgermeister Boris Johnson, Chief Legacy Advisor des Premierministers Lord Sebastian Coe sowie der sechsmalige olympische Goldmedaillengewinner im Radfahren Sir Chris Hoy und die elfmalige paralympische Goldmedaillengewinnerin Baroness Tanni Grey Thompson zu sehen sind, zeigt, wie London als Veranstalter weniger als 12 Monate nach der Paralympics-Abschlussfeier von der Austragung der Spiele profitiert.

Im Film "One Year On" werden die Tränen und Triumphe der Wettkämpfer und Zuschauer während der Olympischen und Paralympischen Spiele gezeigt und die wichtigsten Errungenschaften und Vermächtnisse im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2012 in London näher beleuchtet.

Zu den wichtigsten präsentierten Themen zählen dabei die Revitalisierung von East London, der Ausbau des Queen Elizabeth Olympic Park sowie die stärkere Sensibilisierung für Menschen mit Behinderung und die positiven Veränderungen im Zusammenhang mit den Erfolgen der Paralympischen Spiele. Der Film verdeutlicht auch, wie Kinder heute und in Zukunft von diesem jüngsten Vermächtnis der Sportkultur profitieren - durch verbesserte Anlagen, Coaching und Betreuung.

Der Londoner Bürgermeister Boris Johnson erklärt: "Ich denke, dass die Olympischen Spiele derart erfolgreich waren und die Menschen so in ihren Bann gezogen haben, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Dies ist das emotional mitreissendste Projekt, das wir als Nation jemals angegangen sind. Und aus den Olympischen Spielen ergeben sich für uns wunderbare, greifbare Hinterlassenschaften."

Gestern Abend - am Mittwoch, den 24. Juli 2013 - wurde der fünfminütige Film erstmals den Gästen eines feierlichen Empfangs zum Jahrestag der Olympischen und Paralympischen Spiele in der Londoner Guildhall gezeigt.

Eine weitere Filmvorführung erfolgt am heutigen Donnerstag, den 25. Juli 2013 um 14 Uhr, zu Beginn einer Pressekonferenz von Bürgermeister Johnson vor nationalen und internationalen Pressevertretern. Für die Presse besteht die Möglichkeit, den Film kostenlos zu senden und weiter zu vertreiben. Der Film wird auch auf Portugiesisch und Mandarin übersetzt.

Bei Bedarf wird die Presse auch via FTP auf den Film zugreifen und diesen herunterladen können.

