Menschen für Menschen behält Spendengütesiegel

Die Sonderprüfung des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (DZI) hat ergeben, dass die Kriterien für das Spendengütesiegel erfüllt sind und die deutsche Stiftung Menschen für Menschen das DZI-Spendensiegel zu Recht trägt.

Der österreichische Verein Menschen für Menschen sieht die verantwortungsvolle Arbeit der deutschen Stiftung wie erwartet bestätigt.

Das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) sieht keinen Anlass, Menschen für Menschen das DZI-Spendensiegel abzuerkennen. Das hat das DZI heute als Ergebnis der Sonderprüfung der Stiftung Menschen für Menschen veröffentlicht. Die Sonderprüfung war eingeleitet worden, nachdem sich ein ehemaliger Spender der Stiftung im Februar mit Vorwürfen an das Institut gewandt hatte.

Statement - Rupert Weber, Geschäftsführer Verein Menschen für Menschen Österreich

"Auch wenn wir immer sicher waren, dass die Sonderprüfung des DZI zu einem positiven Ergebnis kommt, freuen wir uns natürlich über diese Nachricht. Wir danken vor allem unseren Unterstützern in Österreich, die auch in den vergangenen Monaten immer hinter uns standen und keine Zweifel hatten. Gemeinsam mit ihnen arbeiten wir als Menschen für Menschen an der nachhaltigen Entwicklung Äthiopiens. Damit Karlheinz Böhms Vision, dass wir nicht mehr gebraucht werden, eines Tages wahr wird."

Statement - Almaz Böhm, Vorstandsvorsitzende

"Die Stiftung Menschen für Menschen, die Mitarbeiter, die Gremien und der Vorstand sind dem DZI dankbar. Dankbar dafür, dass das DZI im Rahmen einer Sonderprüfung seit Februar 2013 unsere Stiftung genau überprüft hat. Sechs Monate, in denen wir durch einen Großspender mit massiven Angriffen konfrontiert waren. Sechs Monate, in denen Sie, als Vertreter der Öffentlichkeit, uns kritische Fragen gestellt haben. Sechs Monate, in denen wir alle Vorwürfe entkräftet haben. Das DZI hat uns im heute vorgelegten Prüfbericht konstruktive Vorschläge gemacht, wie wir unsere Arbeit optimieren können. Darüber sind wir sehr dankbar und werden gemeinsam mit dem DZI diesen Weg gehen. Denn jede Organisation muss sich permanent hinterfragen und neu aufstellen. Menschen für Menschen ist vor 32 Jahren durch die Initiative meines Mannes entstanden. Als Äthiopierin möchte ich mich an dieser Stelle bei Karlheinz Böhm für sein unermüdliches Engagement für meine Heimat ganz, ganz herzlich bedanken. Karlheinz hat es nicht verdient, dass sein Lebenswerk von einem Einzelnen oder einigen wenigen zerstört wird. Sie alle kennen das Ergebnis: Das DZI hat keinen Anlass gesehen, Menschen für Menschen das DZI-Spendensiegel abzuerkennen."

Menschen für Menschen - Spendengütesiegel in Österreich

Der Verein Menschen für Menschen in Österreich trägt, seit dessen Einführung im Jahre 2001, ohne Unterbrechung das Spendegütesiegel. Das österreichische Spendengütesiegel der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) ist ein System von Standards für spendensammelnde Non Profit Organisationen in den Bereichen Spendenmittelaufbringung und Spendenmittelverwaltung, die streng und umfassend angewendet werden.

Die jährliche Überprüfung beinhaltet unter anderem die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, das interne Kontrollsystem, die satzungs- und widmungsgemäße Verwendung der Spenden, die Einhaltung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und weitere umfangreiche Punkte.

Über Menschen für Menschen:

Am 13. November 1981 gründete der Schauspieler Karlheinz Böhm Menschen für Menschen. Seitdem leistet die Organisation, die heute von Almaz Böhm geleitet wird, Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien, das laut Weltbank zu den ärmsten Ländern der Erde zählt. Im Rahmen so genannter "integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte" verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der in der Region lebenden Bevölkerung Projekte aus den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Wasserversorgung, Gesundheit, Infrastruktur und Soziales und setzt sich für die Besserstellung der Frauen ein. Mittlerweile profitieren rund 5,3 Mio. Menschen in Gebieten mit einer Gesamtfläche von rund 55.000 km2 - was etwa zwei Drittel der Fläche Österreichs entspricht - von der Arbeit der Organisation. Drei von inzwischen 15 integrierten ländlichen Entwicklungsprojekten wurden bereits zur Gänze in die Hände der Bevölkerung übergeben. Almaz und Karlheinz Böhm wurden für ihre Arbeit mit dem Essl Social Prize 2011 ausgezeichnet. Weitere Informationen unter: www.mfm.at

