Stronach/Prasch zu SPÖ, ÖVP und Grünen: "Abrechnungs-Striptease! Jetzt!"

Team Stronach fordert von Landtagsparteien endlich "Mut zur Wahrheit"

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - "Die Bevölkerung verliert in diesen Tagen ihr letztes Vertrauen in die herrschenden Altparteien von SPÖ, ÖVP, Grünen und Freiheitlichen!" Mit diesen drastischen Worten kommentiert der Klubobmann des Team Stronach Kärnten, Hartmut Prasch, die aktuellen dramatischen Enthüllungen rund um perfide Abrechnungstricks und ekelerregende Machenschaften der Parteien im Zuge der Landtagswahl 2013.

"Zuerst wird in großkoalitionärer Eintracht von SPÖ, ÖVP und Grünen ein Kostenlimit von 500.000 Euro beschlossen und schon am gleichen Tag machen sich die erwähnten Parteien darüber Gedanken, wie man die eigenen Gesetze bestmöglich umgehen kann. Das ist eine Politik die auf Lügen und Heuchelei aufgebaut ist", kritisiert Prasch scharf und verweist darauf, dass das Team Stronach bereits bei der Meldung an die Finanzabteilung des Landes die gesamte Wahrheit rund um die Parteifinanzen und Wahlkampfkosten offengelegt hat.

Prasch fordert SPÖ, ÖVP und Grüne auf dem Beispiel des Team Stronach schleunigst zu folgen und einen gnadenlosen "Abrechnungs-Striptease", der eventuell auch mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein wird, einzuleiten. "Vielmehr müssen die erwähnten Parteien auch endlich über eine personelle Erneuerung á la Freiheitliche nachdenken anfangen: Wer nämlich einmal die Unwahrheit spricht, dem glaubt man nicht mehr", schließt Prasch.

