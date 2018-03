"Am Schauplatz" am 25. Juli: "Alte Kleider - neues Geld"

Wien (OTS) - Mindestens dreihundert Millionen Kleidungsstücke verlieren pro Jahr für die Österreicherinnen und Österreicher den Wert. Sie rutschen im Kleiderschrank nach hinten oder werden zur Altkleidersammlung gebracht. Das schätzen zumindest Expertinnen und Experten - denn offizielle Zahlen gibt es nicht. Kleider sind wohl die einzigen Dinge in unserem Leben, die wir regelmäßig weggeben, obwohl sie ihren ursprünglichen Zweck noch tadellos erfüllen könnten. Kein Wunder, dass dieser Akt der Verschwendung zu Gewissensbissen führt. Aber zum Glück gibt es da karitative Organisationen, die gebrauchte Kleidung mittels Sammelboxen für einen guten Zweck sammeln. Nur - worin besteht dieser gute Zweck? Für die "Am Schauplatz"-Reportage "Alte Kleider - neues Geld", zu sehen am Donnerstag, dem 25. Juli 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2, ist Robert Gordon der Spur eines Altkleidertransports gefolgt und hat dabei durchaus beunruhigende Entdeckungen gemacht.

Meist reisen die Altkleidermassen Richtung Süden, werden sortiert und verpackt. Dabei vervielfacht sich ihr Preis. Das Geheimnis, wer dabei wie viel verdient, wird meist gut gehütet. Klar ist nur: Altkleider sind ein weltweites Milliardengeschäft, bei dem es keineswegs immer sauber zugeht.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at