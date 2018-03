Tamandl: Stromanbieter wechseln lohnt sich!

Durch Konkurrenz am Energiemarkt sinken Preise, Stromrechnung wird billiger und Leben leistbarer – Einsparungspotential von bis zu 407 Euro pro Haushalt pro Jahr möglich

Wien, 24. Juli 2013 (ÖVP-PK) "Stromanbieter wechseln lohnt sich! Durch die Konkurrenz am Energiemarkt sinken die Preise, die Stromrechnung wird billiger und das Leben leistbarer", erklärt ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin Gabriele Tamandl, die weiters betont:

"Der elektronische Anbieterwechsel stärkt den Wettbewerb, erweitert Kundenrechte und erhöht die Transparenz." Daten des Wirtschaftsministeriums, die Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner heute präsentierte, zeigen, dass im Gegensatz zu den Großhandelspreise von 2008 bis 2012, die um rund 30 Prozent gesunken sind, der reine Strompreis für Haushalte im selben Zeitraum sogar leicht anstieg. "Derzeit wissen lediglich 64 Prozent der Österreicher von der Möglichkeit eines Anbieterwechsels. In Deutschland sind 80 Prozent der Bevölkerung über diese Möglichkeit informiert, in den Niederlanden sogar 92 Prozent. Würden die Österreicher ihren Strom- oder Gaslieferanten so oft wie die Deutschen wechseln, könnten sich die heimischen Haushaltskunden laut Schätzungen der E-Control mehr als 38 Millionen Euro pro Jahr sparen", rechnet Tamandl vor. Dabei handelt es sich um ein Sparpotenzial beim Wechsel vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Anbieter von Strom und Gas je nach Region zwischen 157 Euro und 407 Euro pro Jahr und Haushalt. Rein auf den Strombereich bezogen bewegt sich das Einsparpotenzial bei bis zu 147 Euro pro Jahr. Tamandl abschließend: "Ein Anbieterwechsel spart bares Geld und kurbelt den Wettbewerb am Energiemarkt an. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner wird nicht müde, die Menschen über diese Möglichkeit zu informieren. So bleibt den Österreichern durch ein paar einfache Klicks im Internet am Ende des Monats mehr im Börsel."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei