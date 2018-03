Novomatic: wie eine organisierte kriminelle Bande versuchte, einen der weltgrößten Glücksspiel-Konzerne zu erpressen.

Spieler-Info.at veröffentlicht geheime Dokumente zur versuchten Erpressung

Wien (OTS) - Spieler-Info.at liegt eine Dokumentation über die Vorgangsweise des Thomas Sochowsky vor, die sich auf mehr als 150 Seiten über hunderte E-Mails und SMS Nachrichten erstreckt. In diesen zeigt Sochowsky, worum es ihm wirklich geht. Nicht um Hilfe für angeblich Geschädigte, sondern alleine um seine persönliche Bereicherung.

In zahlreichen drohenden E-Mails und SMS forderte Sochowsky in den letzten beiden Jahren für angeblich ihm abgekupferte Programmierarbeiten für Spielautomaten zuerst satte 35 Millionen Euro. Als sein unsinniges Begehr nicht erhört wurde, stieg er wieder auf das alte "Modell" der Spieler-Klage-Forderungen um.

Für zuletzt geforderte 250 Millionen Euro wollte Sochowsky sich den "Schaden" ablösen lassen. Als er das Ende der Sackgasse erkannte, änderte er abermals seine Strategie. Ein Buch soll den Konzern zum Umdenken bewegen. Damit die Drohwirkung erst genommen wird, kündigt er bereits ein zweites Buch an.

Dass dieses Buch für ihn einzig und allein Mittel zum Zweck des Geldverdienens ist, beweist seine Aussage im Mail vom 1. März 2012:

"Na dann wenn die Summe passt, könnte ich ihnen ja das Buch schenken...", so Sochowsky, der Spieler-Info.at sogar eine Vermittlungsgebühr für den Deal angeboten hat, was selbstverständlich abgelehnt wurde!

