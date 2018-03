Stefan: FPÖ fordert Untersuchungsausschuss zum NSA-Vertrag

Der Vertrag mit der NSA soll gegen österreichisches Strafrecht verstoßen

Wien (OTS) - Ob beim Vertrag mit dem NSA absichtlich oder auch nur fahrlässig gegen österreichisches Recht verstoßen wurde, verlange nach einer gründlichen Klärung der Situation, erklärt FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan.

Laut Medienberichten gebe es Indizien dafür, dass das Heeresnachrichtenamt aufgrund einer Vereinbarung Informationen mit dem US-Nachrichtendienst NSA austausche. Allerdings sei in Österreich die Unterstützung für einen militärischen Nachrichtendienst einer fremden Macht nach § 319 Strafgesetzbuch strafbar, so Stefan, wofür bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe drohten. Auf die NSA treffe der Begriff eines militärischen Nachrichtendienstes ziemlich eindeutig zu.

§256 StGB stellt ausdrücklich den Betrieb und die Unterstützung geheimer Nachrichtendienste zum Nachteil Österreichs unter Strafe, der erwähnte § 319 hingegen umfasst nachrichtendienstliche Aktivitäten generell, ob nun zum Vor- oder zum Nachteil der Republik.

"Im Grunde könnte deshalb jeder, der eine wie auch immer geartete Unterstützung der NSA leistet oder dazu anstiftet, also vom Verteidigungsminister angefangen, über Angehörige des Militärs bis zu Außenstehenden, die in Kenntnis des Verwendungszwecks - zum Beispiel Lieferungen - sind, bestraft werden. Es genügt bei alldem der sogenannte bedingte Vorsatz, sodass der Täter also nur die Verwirklichung einer verbotenen Handlung ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet", so Stefan. Auch die Berufung auf eine dienstliche Anweisung wäre keine Rechtfertigung, denn eine Weisung, die auf einen strafgesetzwidrigen Erfolg abziele, dürfe nicht befolgt werden.

"Es ist jedoch nicht einzusehen, dass in dieser Angelegenheit, kleine Beamte beziehungsweise Heeresangehörige zur Verantwortung gezogen werden könnten. Deswegen muss eine politische Abklärung der Affäre stattfinden, damit die wirklich für das Zustandekommen dieses Vertrages politisch Verantwortlichen ausgemacht und dann gesetzlich zur Verantwortung gezogen werden könnten", erklärt der freiheitliche Verfassungssprecher, denn schließlich "ist nicht zu erwarten, dass ein so weitgehendes Vertragswerk von untergeordneten Beamten unterzeichnet wird. Gleichzeitig ist aufzuklären, ob dieser strafrechtlich verbotene Vertragsinhalt unter Vorsatz oder aus reiner Unwissenheit und Inkompetenz zustande gekommen ist." Der Kniefall österreichischer Regierungsstellen vor den USA und der NATO dürfe auf keinen Fall soweit gehen, dass geltendes Recht einfach gebeugt oder gebrochen werde.

"Die FPÖ verlangt auf jeden Fall Aufklärung über diesen ungeheuren Gesetzesbruch. Hier sollte schleunigst ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden", so Stefan.

