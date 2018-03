Steindl: ÖVP hat die Konzepte, um Arbeitsplätze zu schaffen

Jeder Partner für mehr Arbeitsplätze willkommen - Positiv, wenn Grüne Land voranbringen wollen – Spindelegger wird Wirtschaft entfesseln und 420.000 Arbeitsplätze schaffen

Wien, 24. Juli 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP hat die Konzepte, die Wirtschaft zu entfesseln und Arbeitsplätze zu schaffen. Jeder Partner für die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen ist bei der ÖVP willkommen. Es ist positiv, wenn sich die Grünen dem Wirtschaftsprogramm der ÖVP anschließen und das Land voranbringen wollen", hält der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl fest. "Vizekanzler Michael Spindelegger hat ein Programm zur Entfesselung der Wirtschaft. Sein Ziel ist es, 420.000 neue Arbeitsplätze und so Chancen für alle zu schaffen", betont Steindl. Die ÖVP verfolgt einen klaren Kurs: Die Wirtschaft zu entlasten und die Arbeitswelt zu flexibilisieren. 200 Wirtschaftsexperten haben dazu 700 Maßnahmen zur Umsetzung des ÖVP-Fitness-Programms für Österreichs Wirtschaft entwickelt. "Unternehmensgründungen erleichtern, Lohnnebenkosten senken und ein klares 'Nein' zu standortschädigenden Maßnahmen wie Steuern auf Vermögen – das ist das Erfolgskonzept der ÖVP", so der ÖVP-Abgeordnete. ****

Die ÖVP arbeitet konsequent für die Zukunft unseres Landes. Für Arbeit, Sicherheit, Stabilität und Nachhaltigkeit. Daher ist die Forderung der Grünen nach mehr "green jobs" gut. Die ÖVP hat dieses Thema bereits vor Jahren aufgegriffen und zusätzliche 100.000 "green jobs" bis 2020 zum Ziel erklärt. "Da gibt es Anknüpfungspunkte mit den Grünen", so Steindl. Die vom Lebensministerium ausgehende Schwerpunktsetzung auf "green jobs" umfasst Investitionen in Bereichen wie thermische Sanierung, Energiesystem und Personennah- und Regionalverkehr. "Der Sektor 'green jobs' ist mit einem Beschäftigungszuwachs von 2,1 Prozent und einem Umsatzanstieg von 5,1 Prozent ein Wachstumssektor. Investitionen in diesem Bereich sind Investitionen in die Zukunft", unterstreicht Konrad Steindl.

