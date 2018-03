ChanTests CEO von der Safety Pharmacology Society zum Preisträger des Distinguished Service Award ernannt

Cleveland (ots/PRNewswire) - ChanTest gab stolz bekannt, dass sein CEO, Präsident und Gründer Dr. med. Arthur "Buzz" Brown von der Safety Pharmacology Society (SPS) zum Empfänger des prestigeträchtigen Distinguished Service Award ernannt wurde. Die folgende Stellungnahme wurde von der SPS herausgegeben: "Der Preis wurde in Anerkennung von Dr. Browns bedeutenden wissenschaftlichen Beiträgen zu vielen Bereichen der Sicherheitspharmakologie vergeben. Besonders hervorzuheben sind seine Beiträge zu Ionenkanälen und deren Beziehung zu menschlichen Erkrankungen."

Offiziell wird die SPS den Preis bei der 13. jährlich stattfindenden Konferenz der SPS

in Rotterdam

(die Niederlande) übergeben. Als Teil der Zeremonie wird Dr. Brown am Donnerstag, dem 19. September 2013 von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr am Congress Centre de Doelen in Rotterdam einen Vortrag mit dem Titel "Predicting Cardiac Safety: From Molecules to Man" ("Kardiale Sicherheit vorhersehen: Von Molekülen zum Menschen") halten.

Dr. Browns Gründung von ChanTest im Jahr 1998 ermöglichte es Pharma-und Biotechunternehmen, wichtige und einzigartige sicherheitspharmakologische Studien auszulagern, die nachweislich schwierig und nur mit hohen Kosten "unternehmensintern" durchgeführt werden können. Bis heute bietet Dr. Browns Laborteam bei ChanTest hochmoderne Proben für die sicherheitspharmakologische Branche.

Dr. Brown arbeitet bei der kardialen Sicherheit mit der US Federal Drug Administration (FDA) zusammen und ist der Inhaber von neun Patenten für Ionenkanal-Pharmakologie, Therapien und Geräte.

"Ich fühle mich geehrt, diesen Preis zu erhalten", erklärte Dr. Brown. "Die Safety Pharmacology Society hat bei der Verbesserung und Entwicklung sicherer Medizin in der Pharmabranche eine wichtige Rolle gespielt."

Weitere Informationen zu Dr. Browns Lebenslauf finden Sie hier.



Informationen zu ChanTest - Der Experte für Ionenkanal de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@526672bChanTests Mission ist es, seinen Kunden weltweit mit hochwertigen Lösungen für Ionenkanal- und GPCR-Biologie bei der Arzneimittelforschung und -entwicklung zu unterstützen. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat das Unternehmen Stoffe für mehr als 300 weltweit tätige Pharma- und Biotechnologieunternehmen und -partner getestet, um den Prozess der Arzneimittelforschung für die Veröffentlichung von besseren und sicheren Arzneimitteln zu beschleunigen. ChanTest bietet integrierte Ionenkanäle und GPCR-Services (GLP und nicht-GLP) und Reagenzen an; der Bestand des Unternehmens an validierten Ionenkanalzelllinien und sein Service-Portfolio an vorklinischen kardialen Risikobewertungen sind die umfangreichsten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Aufgrund der zukunftsträchtigen Rolle von ChanTest im Bereich nichtklinische kardiale Sicherheit sowie des kompromisslosen Qualitätsanspruchs des Unternehmens gilt ChanTest laut einer unabhängigen Studie seit dem Jahr 2006 als "zuverlässigster und am häufigsten genutzter Einzelservice-Anbieter" für Ionenkanalscreenings. ChanTest hat seinen Sitz in Cleveland (Ohio). Für weitere Informationen senden Sie eine E-Mail an info @ chantest.com.

