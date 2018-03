Haubner: Strompreis-Senkung durch Anbieter-Wechsel und mehr Wettbewerb

ÖVP-Programm enthält spürbare Entlastung für Bürger und Unternehmen - Reinhold Mitterlehner sieht Spielraum für Strompreis-Senkung

Wien, 24. Juli 2013 (OTS) - "Wir müssen dafür sorgen, dass den Österreichern am Ende des Monats mehr im Geldbörsel bleibt. Mit unserem Programm für 'Leistbares Leben' setzt sich die ÖVP für effiziente Maßnahmen ein, die auch wirklich bei den Bürgern ankommen und zu einer spürbaren Entlastung führen. Das Thema Energiepreise gehört hier zu den wesentlichen Bereichen. Es ist daher gut und wichtig, dass Wirtschafts- und Energieminister Reinhold Mitterlehner dieses Thema aufgreift und auf den Spielraum für Strompreis-Senkungen hinweist", so der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. "Durch einen schnellen und unkomplizierten Anbieter-Wechsel und mehr Wettbewerb können die Österreicher ihre Energiekosten deutlich reduzieren." ****

"Wettbewerb macht das Leben leistbarer! In diesem Sinne ist es gut, dass wir durch den eben erst beschlossenen elektronischen Anbieterwechsel, erweiterte Kundenrechte und mehr Transparenz die Marktaktivitäten angekurbelt haben. So können sich die Energiepreise für Haushalte und Unternehmen nach unten bewegen", erklärt Haubner, der es als wesentlich bezeichnet, die Österreicher über die Möglichkeit des Anbieterwechsels verstärkt zu informieren. "Derzeit wissen nur 64 Prozent der Österreicher von dieser Option. Würden die Haushalte und Unternehmen ihren Strom- und Gaslieferanten öfter wechseln, könnten sich die heimischen Kunden laut Schätzungen der E-Control mehr als 38 Millionen Euro pro Jahr sparen. Diesen Spielraum sollten wir nützen. Die ÖVP ist der richtige Partner für die Österreicher, damit das Leben in unserem Land wieder leistbarer wird."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich