ORF III startet "kult.Filmsommer" mit Robert Dornhelm

Am 25. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Soeben feierte man unter großem Beifall die gelungene Premiere von Robert Dornhelms "La Bohème" im Römersteinbruch in St. Margarethen, nun ist der Starregisseur in ORF III zu Gast: Robert Dornhelm kuratiert ab Donnerstag, dem 25. Juli 2013, den "kult.Filmsommer" auf ORF III und präsentiert in einer spannenden Gesprächsreihe seine persönliche Auswahl an Kultfilmen und Klassikern.

Sorgfältig ausgewählt sind die Kultfilme des österreichischen Regisseurs Robert Dornhelm - von internationalen Meisterwerken bis zu kultigen Geheimtipps. Vor jedem Film führt ORF-III-Filmexpertin Denise Feldmann ein Gespräch mit Robert Dornhelm, in dem er das ORF-III-Publikum wissen lässt, warum dieser Film zu seinen persönlichen Favoriten zählt und warum der Film Kultstatus genießt. Ausgestrahlt werden die "kult.Filmsommer"-Filme jeden Donnerstag im Hauptabend und jeweils im Doppelpack.

Vor einem halben Jahr hat ORF III die Filmleiste "kult.film" ins Leben gerufen, die seitdem jede Woche künstlerisch anspruchsvolle Filme bietet - unter dem Motto: Kult & Klassiker, Arthouse & Alternativen zum Blockbuster-Fernsehen. Nach den "kult.Filmdelikatessen" im Frühjahr, bei denen sich das Publikum per Onlinevoting für Lieblingskultfilme entscheiden konnten, setzt ORF III nun mit dem "kult.Filmsommer" weitere Akzente.

Peter Schöber, ORF-III-Geschäftsführer: "Es freut mich, dass sich Robert Dornhelm bereit erklärt hat, für unsere Zuseherinnen und Zuseher diesen 'kult.Filmsommer' zu begleiten. In seinen Einleitungen gewährt er als absoluter Kenner der Filmbranche und international anerkannter Top-Regisseur unserem Publikum einerseits intime Einblicke in den Entstehungsprozess von Filmen und ordnet andererseits die ausgewählten Filme auch entsprechend ihrem Stellenwert ein. Ein 'Must See' für alle Filminteressierten und Cineasten."

Den Auftakt bildet am Donnerstag, dem 25. Juli, um 20.15 Uhr "Wer die Nachtigall stört", die Oscar-gekrönte Adaption von Harper Lees gleichnamigem Bestseller um einen Gerichtsprozess gegen einen schuldlosen Schwarzen mit Gregory Peck in der Hauptrolle. Alabama in den 30ern: Tom Robinson wird der Vergewaltigung beschuldigt. Nur Pflichtverteidiger Atticus Finch glaubt an Robinsons Schuldlosigkeit, kann jedoch nicht verhindern, dass dieser verurteilt und bei einem Fluchtversuch erschossen wird. Damit nicht genug: Der Sippenhass der Familie Ewell macht auch vor Finchs Kindern keinen Halt. Regie:

Robert Mulligan (USA 1962).

Um 22.30 Uhr folgt "Belle de Jour - Schöne des Tages" mit der jungen Catherine Deneuve in Luis Bunuels großartigem Verwirrspiel zwischen Traum und Realität - gefangen im Doppelleben zwischen der Biederkeit des Alltags und verbotenen masochistischen Fantasien. Die junge Séverine (Catherine Deneuve) führt ein scheinbar harmonisches Eheleben mit dem erfolgreichen Chirurgen Pierre (Sam Shepard). Ihre Beziehung ist inzwischen aber gefühlskalt und leer geworden und so führt sie als Belle de Jour tagsüber ein geheimes Doppelleben. Als ihr eines Tages der Ganove Marcel, ein verliebter Freier, bis nach Hause folgt, kommt es zum Unglück. Regie: Luis Bunuel (Frankreich 1967).

Weitere Ausstrahlungstermine:

"John F. Kennedy - Tatort Dallas"

Donnerstag, 1. August, 20.15 Uhr

Oliver Stones viel diskutiertes, opulent in Szene gesetztes Verschwörungstheoriespektakel über die bis heute nicht vollständig geklärte Ermordung des Präsidenten. Prominent besetzt mit Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Jack Lemmon und Walter Matthau. Regie: Oliver Stone (USA 1991).

"Platoon"

Donnerstag, 1. August, 23.25 Uhr

Vierfach Oscar-prämierter Kriegsfilm (u. a. Bester Film und Beste Regie) über die katastrophalen Auswirkungen des Vietnamkriegs. Ein polarisierender, wegweisender Film der 80er Jahre mit Charlie Sheen, Willem Dafoe und Forest Whitaker. Regie: Oliver Stone (USA 1987).

"Frances"

Donnerstag, 8. August, 20.15 Uhr

Eindringliches, bildgewaltiges Biopic über das Leben der eigenwilligen Schauspielerin Frances Farmer (1913-1970), beeindruckend dargestellt von Jessica Lange. Regie: Graeme Clifford (USA 1982).

"Die letzte Versuchung Christi"

Donnerstag, 8. August, 22.40 Uhr

Willem Dafoe als zwischen Geist und Fleisch hin- und hergerissener Heiland, als Jesus im spirituellen Konflikt: Martin Scorseses kontrovers diskutierte Verfilmung des Kazantzakis-Romans "Die letzte Versuchung", die vor allem durch eine Liebesszene zwischen Jesus und Maria weltweit für Aufruhr sorgte. Regie: Martin Scorsese (USA 1988).

"Krieg und Frieden"

Donnerstag, 22. August: 20.15 Uhr (Teil 1) und 21.55 Uhr (Teil 2) Donnerstag, 29. August: 20.15 Uhr (Teil 3) und 22.00 Uhr (Teil 4)

An zwei Abenden zeigt ORF III Robert Dornhelms großartige vierteilige Verfilmung des gleichnamigen historischen Romans von Leo Tolstoi, im Jahr 2007 opulent in Szene gesetzt mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus ganz Europa.

"Arabeske"

Donnerstag, 5. September, 20.15 Uhr

Ein freches, buntes Krimi-Verwirrspiel über Doppelgänger, feindliche Agenten und undurchsichtige Geheimdienste: Eine Hommage an Alfred Hitchcock mit Gregory Peck und Sophia Loren. Regie: Stanley Donen (USA 1966).

"Lola"

Donnerstag, 5. September, 22.00 Uhr

Rainer Werner Fassbinders geniale Satire auf das florierende Wirtschaftswunderland Westdeutschland und die restaurative Atmosphäre der Adenauer-Ära der 50er Jahre mit Armin Mueller-Stahl und Mario Adorf. Regie: Rainer Werner Fassbinder (Deutschland 1981).

