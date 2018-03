Wirtschaftsflaute ist auch bei den Maschinenbauern angekommen

Fachverband der MASCHINEN & METALLWAREN Industrie (FMMI): Brauchen intelligente Strategien statt Realitätsverweigerung

Wien (OTS/PWK547) - Die Maschinen und Metallwaren Industrie

rutschte im 1. Quartal 2013 bei Absatz und Aufträgen ins Minus. Angesichts schwindender Märkte in Europa müssen die Betriebe immer mehr in Akquiseaufwand in Überseeregionen investieren. Harter internationaler Wettbewerb, extreme Auftragsschwankungen und schwierige wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen lassen Erträge schrumpfen und stellen die international nach wie vor erfolgreiche Branche vor große Herausforderungen. Der Fachverband der MASCHINEN & METALLWAREN Industrie (FMMI) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) fordert intelligente wirtschaftspolitische Strategien und lädt die Gewerkschaften einmal mehr zu konstruktiven KV-Verhandlungen. Mit einem Minus von -4,6 % bei den Auftragseingängen und -3,6 % bei der abgesetzten Produktion im 1. Quartal 2013 ist die Maschinen und Metallwaren Industrie (MMI) heuer weit schwächer unterwegs als erwartet und erstmals auch schlechter als die Gesamtindustrie (-2,2 % Neuaufträge, -1 % abgesetzte Produktion). Gestiegen ist der Beschäftigungsstand (+1,6 %), während in der Gesamtindustrie Arbeitsplätze weggefallen sind (-0,9 %).

"Die Entwicklung ist dramatisch. Etliche unserer Mitglieder spielen weltweit in der Top-Liga und haben sich zum Teil mit Nischenprodukten auf internationalen Märkten etabliert. Wir spüren die internationale Krisen stark", erklärt Christian Knill, Obmann des Fachverbands der österreichischen Maschinen- und Metallwaren Industrie. Laut aktuellem FMMI-Konjunkturtest rechnen nur noch 15 % der Maschinenbauer mit einem Produktionswachstum, auch die Auftragsbestände sind regelrecht eingebrochen: 42 % der dabei befragten Unternehmen bezeichnen diese als "nicht ausreichend". Dieser Trend deckt sich mit sämtlichen anderen Prognosen bis hin zur neuesten Konjunktur-Umfrage der Industriellenvereinigung (IV), die für die kommenden Monate keinen Aufschwung in der österreichischen Industrie erwarten lassen. Besonders alarmierend aus Sicht der Maschinenbauer: Die Nachfrage aus Deutschland - traditionell die Konjunkturlokomotive der heimischen MMI - ist im ersten Quartal schon um 2,6 % gesunken. Der deutsche Verband VDMA meldete im 1. Quartal selbst -5,8 % an Exporten und revidierte im Juli seine Produktionsprognose 2013 auf -1 %.

Betriebe verdienen weniger, beschäftigen gleichzeitig mehr Personal

Hinzu kommt, dass laut einer im Juli durchgeführten Umfrage des Industriewissenschaftlichen Instituts (iwi) unter Betrieben der Branche die operativen Erträge in der MMI fallen. Das liegt zum Teil am wettbewerbsbedingten Preisdruck. Ein weiterer Grund sind die rasant steigenden Kosten, wie Aufwände für Kundenakquise sowie Innovation und Forschung. Eine für die österreichischen Betriebe wettbewerbsschädigende Entwicklung sind die im europäischen Vergleich sehr hohen Lohnstückkosten. 2012 steigen diese um 3,4 %, also um fast das Doppelte des EU-Durchschnitts von +1,8 %. "Österreich ist Europameister bei den Lohnnebenkosten. Trotzdem - und trotz sinkender Auftragszahlen - sind unsere Mitglieder gezwungen, ihren Mitarbeiterstand sogar noch auszubauen, obwohl das ihrer Produktivität schadet", so Knill. Das tun sie einerseits, um Innovationen zu entwickeln und neue Märkte aufbauen zu können.

Andererseits brauchen sie qualifizierte Fachkräfte, um die Aufträge unter einem starken Wettbewerbsdruck abwickeln zu können. Und diese kommen laut iwi-Umfrage immer kurzfristiger. Das wiederum macht die Personal- und Kostenplanung für die Unternehmen immer schwieriger, die mit Auftragsschwankungen von bis zu 50 % und mehr zurechtkommen müssen. Aus Sicht von Obmann Knill braucht es dafür intelligente Arbeitszeitregelungen anstelle eines weiteren Belastungspakets wie vom ÖGB zuletzt gefordert. Zu dem von der Gewerkschaft vorgelegten sogenannten "Flexibilisierungsmodell" sagt Knill: "Wir haben es durchgerechnet und de facto geht es da um eine bezahlte Arbeitszeitverkürzung, die zu einer massiven Erhöhung der Arbeitskosten von rund 8% führen würde - eine katastrophale Belastung für die Betriebe und ein massiver Wettbewerbsnachteil für den Standort, der schlussendlich Arbeitsplätze kosten würde. Offenkundig ist das kein ernstgemeintes Angebot, sondern ein Belastungspaket. Das sehen unseres Wissens auch die fünf Verbände, die das Paket präsentiert bekommen haben, so."

Standort Österreich braucht mutige Wirtschaftspolitik und konstruktive Sozialpartner

Seine Forderungen zur Stärkung des Industriestandorts Österreich hat der FMMI in einem 5-Punkte-Programm zusammengefasst, das auf die Aspekte Fachkräftemangel, F&E-Förderung, Beschäftigungssicherung und Arbeitsverteilung, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität bzw. Berücksichtigung betriebsspezifischer Umstände im KV fokussiert. Die Dringlichkeit der im 5-Punkte-Programm beschriebenen Maßnahmen bestätigt die iwi-Umfrage, an der bisher über 10 % der befragten Eigentümer und Geschäftsführer teilgenommen haben. Deren wichtigsten Anliegen, mit einer Wichtigkeit von 8,5-9 auf einer 10-teiligen Skala:

Senkung der Lohnnebenkosten

Moderate Lohn- und Gehaltssteigerungen

Flexiblere Arbeitszeitregelungen auf betrieblicher Ebene

Arbeitszeit-Vorsorgemodell zum Ausgleich von Auftragsschwankungen

"Man sieht, die Betriebe ringen um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Österreich muss sich jetzt entscheiden, ob es ein Produktionsstandort bleiben will, und angesichts der dunklen Wolken über der Industriekonjunktur rasch handeln", so Knill. Diese wirklich drängenden Herausforderungen waren auch der Grund dafür, weshalb der Fachverband mit seinen 1.200 Betrieben und rund 120.000 Beschäftigten die Gewerkschaften eingeladen habe, früher Verhandlungen zu führen. "Die Betriebe brauchen Planungssicherheit, um sich auf die enormen Herausforderungen konzentrieren zu können", so Knill abschließend.

Der Fachverband der MASCHINEN & METALLWAREN Industrie ist die gesamtösterreichische Vertretung aller Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau und Metallwaren, die im Jahr 2012 gemeinsam einen Produktionswert von 34,6 Milliarden Euro erwirtschafteten. Die mittelständisch strukturierte Branche stellt mit über 1.200 Unternehmen und rund 120.000 Beschäftigten das Rückgrat der industriellen Beschäftigung in Österreich dar. Oberstes Ziel des Fachverbandes ist die Mitwirkung an der Gestaltung von maßgeblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um den erfolgreichen Fortbestand der Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenbranche im internationalen Wettbewerb und Arbeitsplätze zu sichern. (BS)

Weitere Informationen finden Sie unter:

<a href="http://www.ots.at/redirect/fmmi1">http://www.ots.at/redirect/fmmi1</a>

http://www.ots.at/redirect/fmmi

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband Maschinen & Metallwaren

Dr. Krafft

Telefon: +43 (0)5 90 900 3440

E-Mail: krafft @ fmmi.at

Internet: http://www.fmmi.at