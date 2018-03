Schwentner zu Spindelegger: mangelnde Gleichstellung ist kein 'Nebenschauplatz'

Grüne sehen Frauen von Spindelegger im Stich gelassen

Wien (OTS) - "Die mangelnde Gleichstellung von Frauen und Männern in Österreich ist kein 'Nebenschauplatz', wie Vizekanzler Michael Spindelegger kürzlich im Zuge der Debatte um das Frauenpensionsantrittsalter feststellte. Die ÖVP sollte die Benachteiligungen von Frauen am Arbeitsmarkt endlich als ein Hauptproblem anerkennen, die mit vollem Einsatz abgebaut werden sollte. Denn wenn die Gleichstellung von Frauen und Männern schon vor 2024 gelingt, dann kann auch über eine vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters diskutiert werden", meint Judith Schwentner, Frauensprecherin der Grünen. Die ÖVP würde bei dieser Debatte jedoch das Pferd von hinten aufzäumen.

Die Maßnahmen für mehr Gleichstellung müssten am Anfang des Arbeitslebens beginnen und nicht erst beim Pensionsalter. "Wer ein solides Haus bauen will, beginnt mit dem Keller und nicht mit dem Dachstuhl. So ist es auch bei der Gleichstellung. Am Anfang des Berufslebens müssen die Weichen für eine diskriminierungsfreie Erwerbskarriere von Frauen gestellt werden. Wenn das gelingt, dann steht am Ende der Gleichstellung von Frauen und Männern im Berufsleben auch ein einheitliches Pensionsantrittsalter", sagt Judith Schwentner.

