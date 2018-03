Homer's Pond, ein einzigartiges Anwesen in Martha's Vineyard, kommt auf den Markt

(PRN) - -- Anwesen in einmaliger Lage - 127 Hektar (314 Acres) Grundstück, mehr als 365 Meter (1200 Fuß) Privatstrand, zwei Teiche, Wälder und Hauptgebäude mit 4 Schlafzimmern, Strandhaus, wunderbarem Weinkeller und beispiellosem Meeresblick

Martha's Vineyard, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Homer's Pond, ein gewaltiges 127-Hektar-Strandanwesen an der Südküste von Martha's Vineyard, wurde vor Kurzem über South Light Property LLC

zum Verkauf angeboten. Das

Objekt ist eine der größten zum Verkauf bestimmten Küstenimmobilien im Nordosten der USA. Umgeben vom Meer und Naturschutzgebieten bietet es die ultimative Privatsphäre.

"Homer's Pond ist so groß und abgeschieden, dass man es ein privates Königreich nennen könnte", sagte Charles Carlson, einer der mit dem Verkauf betrauten Immobilienmakler. Dieses hervorragende und einzigartige Anwesen kann für 118.000.000 US-Dollar komplett gekauft werden. Als Alternative besteht die Möglichkeit, eine 40-Hektar-Parzelle (100 Acres) am Westufer von Homer's Pond für 31.000.000 US-Dollar, eine 66-Hektar-Parzelle (164 Acres) am Ostufer für 43.000.000 oder beide Parzellen für 74.000.000 zu erwerben. Auf jeder Parzelle wurde mehrere Baugrundstücke mit atemberaubendem Blick über den See und das Meer identifiziert. Diese sind ideal für einzelne Häuser oder Gebäudekomplexe für Angehörige und Freunde.

"Die einzigartige Größe des Objekts und seine Topografie bieten die maximale Abgeschiedenheit und Privatsphäre, seine Nähe zum Flughafen gewährleistet schnellen Zugang und für Menschen, die einen aktiven und geselligen Lebensstil pflegen, ist Edgartown nur einige Autominuten entfernt", so Carlson weiter. "Homer's Pond ist weitaus mehr als ein Ziel für Sommerausflüge - es ist eine Investition für das ganze Jahr, welche die Vorstellungskraft vieler Leute übersteigt und sich durch Schönheit, Ruhe und Annehmlichkeit in allen Jahreszeiten auszeichnet."

Jedes Element von Homer's Pond ist überdimensioniert. 365 Meter (1200 Fuß) Privatstrand, ein See mit einer Fläche von 14 Hektar (35 Acres) zum Schwimmen und Bootfahren sowie scheinbar unendliche Wälder und Wiesen zieren das Anwesen. Das mit Architekturpreisen ausgezeichnete Haus ist spektakulär ausgestattet. Raumhohe Fenster dominieren das Vier-Schlafzimmer-Haus mit 520 Quadratmetern Wohnfläche (5600 Quadratfuß) und bieten eine Panoramaaussicht über den Little Homer's Pond und einen weißen Sandstrand bis zum Atlantik. Ein Har-Tru®-Turniertennisplatz, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, beheiztes Salzwasser-Außenschwimmbecken, weitläufige Verandas und ein erstklassiger Weinkeller mit separatem überirdischen Eingang und einer Kapazität von 12.000 Flaschen runden das auf einer 20 Hektar (50 Acres) großen Parzelle gelegene Wohnhaus ab. Außerdem gehört ein charmantes Strandhaus mit einem Schlafzimmer zum Anwesen. Auf Stelzen zwischen Bäumen gebaut bietet es beeindruckende Aussichten über den Privatstrand, den Ozean und den See.

Bei aller Schönheit und Attraktivität von Homer's Pond ist zweifellos das Land seine hervorragendste Qualität, mit seiner gewaltigen Größe und ungenutztem Potenzial für den Bau eines oder mehrerer Häuser für Angehörige und Freunde. Mit seinen unglaublichen Aussichten, privatem Strand, Süßwasserseen und unübertroffener Privatsphäre ist Homer's Pond das Juwel in der Krone von Martha's Vineyard.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website zu Homer's Pond unter www.southlightproperty.com.



