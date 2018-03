Österreich holt den Titel bei der Rollstuhlbasketball- Europameisterschaft in St. Pölten

St. Pölten (OTS) - Von 18. Juli bis 21. Juli war St. Pölten Gastgeber der Europameisterschaften im Rollstuhlbasketball, Division C. Das österreichische Nationalteam holte sich den Titel und sicherte sich damit den direkten Wiederaufstieg in die Division B. "Wir freuen uns wahnsinnig über den Sieg. Die Spieler waren top in Form und haben ein sehr spannendes Spiel gezeigt", berichtet der stolze Team- und Pflegemanager des AUVA-Rehabilitationszentrums Weißer Hof Helmut Hammer, der gemeinsam mit dem Coach-Trio Andreas Zankl, David Gonzalez und Josef Wastian die Austragung nach Österreich holte und den Wettbewerb organisierte.

In einem spannenden Finale schlug das Team Österreich das Team Lettland mit 59:53. Nach einem etwas verschlafenen ersten Viertel, als die lettischen Distanzschützen den Österreichern einige Probleme bereiteten, antwortete das Team Austria mit einem 20:5 im zweiten Viertel und ging mit 32:23 in die Halbzeit. Nach der Pause sprang ein überragender Andy Kraft in die Presche und steuerte 40 Punkte und 12 Rebounds zum Finalsieg des über weite Strecken ausgeglichenen Spieles bei. Angefeuert vom zahlreich erschienenen Publikum war der Finalsieg über Lettland schließlich das i-Tüpfelchen an einem perfekten Turnierwochenende.

Dank der herausragenden Leistung im Finale wurde Kraft Topscorer des Turnieres. Mit Mehmet Hayirli und Andy Kraft wurden gleich zwei Österreicher ins All-Star-Team gewählt. An ihrer Seite standen Andrey Butenko (UKR), Karlis Gabranovs (LAT) und Agris Lasmans (LAT).

Die Rollstuhlbasketball Europameisterschaften der Division C wurde durch den engagierten Einsatz des Teams um Helmut Hammer ermöglicht und durch die AUVA und die Niederösterreichische Wirtschaftskammer finanziert.

Ergebnisse:

Vorrunde:

Österreich - Ukraine 63:39

Lettland -Griechenland 74:50

Griechenland - Österreich 54:89

Ukraine -Lettland 46:60

Griechenland -Ukraine 51:59

Österreich - Lettland 68:55

Semifinale 1:

Lettland - Ukraine 66:37

Semifinale 2:

Österreich - Griechenland 82:27

Spiel um Bronze:

Ukraine - Griechenland 67:65

Spiel um Gold:

Lettland - Österreich 53:59

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen SchülerInnen und Studierende. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

