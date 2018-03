Steindl zu IHS-Studie: Bestätigung für erfolgreiche ÖVP- Wirtschaftspolitik

ÖVP treibende Kraft bei Reformen für Wohlstand und Beschäftigung – Maßnahmen zur Entfesselung der Wirtschaft greifen – Nicht auf Lorbeeren ausruhen: Weiter konsequent arbeiten

Wien, 24. Juli 2013 (ÖVP-PK) "Die heute veröffentlichte IHS-Studie bestätigt die erfolgreiche ÖVP-Wirtschaftspolitik. Die ÖVP ist die treibende Kraft bei den notwendigen Reformen für Wohlstand und Beschäftigung – oft auch gegen den Willen des Koalitionspartners", stellt der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl klar. Das IHS prognostiziert, dass die österreichische Wirtschaftsleistung mittelfristig deutlich stärker zulegen kann, als jene der Euro-Zone. "Die Prognose zeigt klar, dass die ersten Maßnahmen zur Entfesselung der Wirtschaft greifen", betont Steindl. Jungunternehmerfonds, GmbH Neu und Entbürokratisierung lassen die Unternehmensgründungen in Österreich weiter ansteigen und sorgen für neue Arbeitsplätze. "Mit den von Vizekanzler Michael Spindelegger gesetzten Impulsen werden Standort und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig gestärkt. Nicht die Politik, sondern Unternehmen schaffen Arbeitsplätze. Deshalb steht die ÖVP für die Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für Unternehmen in Österreich. Es geht darum, Mut zum Unternehmertum zu machen und so die Basis für neue Arbeitsplätze zu legen. Wir haben in den vergangenen Jahren die notwendigen Reformen auf den Weg gebracht", unterstreicht der ÖVP-Abgeordnete. ****

Klar ist: "Die SPÖ gibt sich mit dem Erreichten zufrieden und verharrt im Stillstand. Doch wem die Zukunft dieses Landes am

Herzen liegt, muss ehrlich sein und anpacken. Wir dürfen uns nicht auf guten Wirtschaftsdaten ausruhen, sondern müssen konsequent weiter für eine erfolgreiche Zukunft arbeiten. Neue Steuern sind nachweislich Gift für den Standort und setzen Arbeitsplätze aufs Spiel. Deshalb sagt die ÖVP 'Nein' zu Faymann-Steuern, die direkt Mittelstand und Familien treffen würden und 'Ja' zu den richtigen Impulsen für einen starken Standort. Das schafft sichere und neue Arbeitsplätze und mehr Wohlstand für alle", hält Konrad Steindl abschließend fest. ****

