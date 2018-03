"Eco" am 25. Juli: Was braucht Österreich? - Erste-Bank-Chef Andreas Treichl im Interview mit Waltraud Langer

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 25. Juli 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Was braucht Österreich? - Erste-Bank-Chef Andreas Treichl im "Eco"-Interview

"Wir können uns als Land nicht damit zufrieden geben, Mittelmaß zu bleiben", warnt Erste-Bank-Chef Mag. Andreas Treichl im vierten und letzten Teil der "Eco"-Sommergespräche zum Thema "Was braucht Österreich?". "Was spricht dagegen, dass wir uns zum Ziel setzen, das beste Land in Europa zu werden? Das Potenzial dazu hätte Österreich." Weitere Themen im Gespräch mit Magazin-Chefredakteurin Waltraud Langer: Das Image der Banker sieht Treichl "auf Jahrzehnte hinaus katastrophal beschädigt", und, etwas besorgt, seine Prognose: "Die Eurokrise muss noch nicht vorüber sein. Ich fürchte, auf viele EU-Länder kommen noch schwere Zeiten zu."

Oldtimer hui, Neuwagen pfui

Der europäische Automobilmarkt ist von einer seltsamen Zweiteilung geprägt: Während Besitzerinnen und Besitzer gepflegter Oldtimer-Modelle nahezu atemberaubende Buchgewinne verzeichnen dürfen - die Preise bestimmter Edelmarken haben sich binnen eines Jahres schlicht verdoppelt -,sind Neuwagen immer schwieriger an die Kundschaft zu bringen. Zwar locken Hersteller und Händler in einem ruinösen Preiskampf mit Rabatten der Extraklasse, den europaweiten Einbruch bei den Verkaufszahlen konnten sie damit aber auch nicht verhindern. In einzelnen Euro-Ländern sind die Neuzulassungen um bis zu 25 Prozent zurückgegangen, auch Österreichs Minus in der Verkaufsstatistik ist zur Jahresmitte 2013 zweistellig. Ursache für die Absatzkrise in Europa sind der Einbruch der Konjunktur und die Überkapazitäten der Autohersteller. Expertinnen und Experten rechnen mit einer regelrechten Welle von Fabriksschließungen. Eine Reportage von Hans Wu und Günther Kogler.

"Kostenfalle Ferien": Wenn Kinder teuer werden

Neun Wochen Sommerferien - herrlich für Kinder und Lehrer! Berufstätige Eltern freilich kommen immer wieder in gröbere Nöte. Denn sie selbst haben meist nur fünf Wochen Jahresurlaub und um für ihre Kinder in all der freien Zeit eine gute Betreuung zu finden, muss viel organisiert und inzwischen auch viel Geld ausgegeben werden. Je nach Bundesland haben nämlich auch Kindergärten oder Horte zwischen drei (Wien) und 60 (Steiermark) Schließtage im Jahr. Und ab der Volksschule ist die institutionelle Betreuung - vor allem im ländlichen Raum - mehr als lückenhaft. Also her mit Sommercamps, Actionwochen, Lernferien, Sprachreisen, Privathorten und Vereinsferien - sofern "Familie" sich das leisten kann. Bis zu 700 Euro pro Woche müssen dafür schon einmal ausgegeben werden. "Eco" zeigt, wie die Ferienzeit für manche zur Kostenfalle werden kann. Ein Bericht von Bettina Fink.

