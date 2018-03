ÖVP Zick-Zack-Kurs beim Frauenpensionsalter

Land der Hemmer: "Stillstand, Dein Name ist ÖVP"

Wien (OTS) - "Definitiv wollen wir das Pensionsantrittsalter der Frauen schon vor 2024 an das der Männer anpassen. Das ist eine wichtige Maßnahme zur Sicherung der Pensionen für die nächste Generation", so NEOS Spitzenkandidat Matthias Strolz. "Wir freuen uns, wenn das nun auch Vizekanzler Spindelegger so sieht. Aber was ist sein Wort wert, wenn er innerhalb der ÖVP gleich wieder zurückgepfiffen wird?".

"Johanna Mikl-Leitner richtet Spindelegger ein klares "Njet!" aus. So wird ein wichtiges Reformvorhaben wieder im Keim erstickt. Der ÖAAB beweist sich einmal mehr als Reformverweigerer. Sie erweitern ihre Blockadehaltung aus dem Bildungsbereich nun offensichtlich auch in den Pensionsbereich", stellt Beate Meinl-Reisinger, stv. Vorsitzende von NEOS und Spitzenkandidatin in Wien, fest.

Auch für die Blockadehaltung der SPÖ-Frauenministerin in der Sache zeigt sie kein Verständnis. Das niedrigere Frauenpensionsalter als Faustpfand zu benutzen sei weder konstruktive Gleichstellungspolitik noch für die Frauen selbst sinnvoll. "Wenn wir eine stärkere Inklusion von Frauen am Arbeitsmarkt wollen, dann muss man auf mehr und vor allem bessere Kinderbetreuungsangebote setzen und nicht auf Frühpensionen. Frauen sollen auch länger arbeiten können - gerade dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind und entsprechende Einkommen erzielt werden können.", so Beate Meinl-Reisinger.

"Stillstand, deine Name ist ÖVP", ärgert sich Strolz über die Volkspartei und über das marode Machtkartell der zwei Regierungsparteien: "Rot-schwarz sind für eine Erneuerung in unserem Land nicht zum Brauchen. Die Anliegen der Jungen werden mit Füßen getreten. Sie betreiben Zukunftsraub im großen Stil. Wenn wir diese Bundesregierung weitere fünf Jahre verlängern, bedeutet das fünf weitere Jahre Stillstand. Dann müssen wir unsere Bundeshymne nochmals umtexten. Von "Land der Hämmer" auf "Land der Hemmer"."

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Wolfram

T.: 0676 7743000

M.: presse @ neos.eu