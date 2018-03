Hernals - BV Pfeffer: Fast 47.000 Euro an Wirtschaftsförderung für Hernalser Betriebe

Wien (OTS/SPW-K) - "Hernals hat heuer bereits fast 47.000 Euro an Wirtschaftsförderungen von der Wirtschaftsagentur Wien Gruppe bezogen", freut sich die Hernalser SP-Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer und zitiert dabei aus dem erstmalig erschienen Bericht an die Bezirksvorstehung zu den Wirtschaftsförderungen im 17. Bezirk für das erste Halbjahr 2013. "Ziel der Fördermaßnahmen ist eine Standortfestigung und die Sicherung qualitätsvoller Arbeitsplätze im Bezirk. Ich bin sehr glücklich, dass fünf Hernalser Firmen in so hohem Umfang von dieser Aktion der Stadt profitieren konnten und zukünftig - durch die neue Standortinitiative - hoffentlich noch mehr", so Pfeffer. Sie verweist dabei auf die neue, mit 1. Juli 2013 in Kraft getretene Standortinitiative der Wirtschaftsagentur Wien. Diese sei eine ganz neue Förderschiene, die insbesondere die Unterstützung von Betriebsansiedelungen, Umsiedelungen im Stadtgebiet und die Erweiterungen bestehender Betriebsstandorte vorsieht.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at