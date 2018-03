Auer: Regierung gefordert - Ehrliche Almbauern von drastischen Sanktionen befreien

Bauern nicht bestrafen, wenn sie Flächen gewissenhaft angegeben haben

Wien (OTS) - Die Einkommen der Bergbauernbetriebe hinken deutlich hinter Nicht-Bergbauern her. Dies ist dem aktuellen "Grünen Bericht" zu entnehmen. Ursache dafür sind auch Sanktionszahlungen wegen abweichender Flächenfeststellungen auf Almen, die die Bauern jetzt berappen sollen. "Es ist unerträglich, dass nach wie vor ein Damoklesschwert über den Bergbauernhöfen und Almauftreibern schwebt. Denn gerade diese Strafzahlungen belasten die einzelnen Höfe schwer. Bauern, die nach bestem Wissen und Gewissen an der Flächenfeststellung mitgewirkt und im Vertrauen auf die Behörden gehandelt haben, dürfen aber keinesfalls bestraft werden", will Bauernbund-Präsident Jakob Auer die Sanktionsfreiheit außer Diskussion stellen und damit die Lage endlich bereinigt wissen.

Bundesregierung dringend gefordert, Almbauern nicht als Sündenböcke abzustempeln

Der Bauernbund-Präsident sieht hier vor allem die Bundesregierung gefordert. "Es sollen alle vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten vollständig ausgenützt werden, um die gewissenhaft arbeitenden Almbauern nicht zu strafen", will Auer jetzt neuerlich Druck machen und appelliert dabei auch an die Länder. "Die Landwirte wollen jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung sehen, damit existenzbedrohliche Strafen endlich vom Tisch kommen." Zudem bräuchten die Bauern Rechtssicherheit für die von den Behörden festgestellten Flächen. "Nachdem die Futterflächen von Amts wegen festgestellt worden sind, müssen sich die Landwirte auch darauf verlassen können. Wenn die linke Hand der Behörde ihre rechte Hand korrigiert, darf der Bauer nicht als Sündenbock übrig bleiben", sagte der Bauernbund-Präsident. (Schluss)

