Brosz zu ORF und ZiB-Watch: ZiB 1 agiert als Regierungsfunk

"Sind 75% Regierungsberichterstattung in einem eigenen Redaktionsstatut verankert?"

Wien (OTS) - "Die ZiB 1, wichtigste Informationssendung des ORF, agiert als Regierungsfunk. Mit dieser einseitigen Berichterstattung stellt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Existenzberechtigung zunehmend in Frage," sagt der Grüne Mediensprecher Dieter Brosz zu den heute veröffentlichten Daten der Untersuchung "Zib-Watch" über die Präsenz der Parlamentsparteien in den ORF-Nachrichtensendungen im ersten Halbjahr 2013.

"Selbst in einem Superwahlhalbjahr mit vier Landtagswahlen und völlig neuen Regierungsformen behält das selbsternannte Flagschiff des ORF seine krasse Schieflage bei," hält Brosz fest. Anders ist es nicht erklärbar, dass die Präsenz der Parteichefs von SPÖ und ÖVP mit 24,4 Prozent (Faymann) und 34,4 Prozent (Spindelegger) in der ZIB 1 deutlich dominiert und die Parteichefin der erfolgreichen Grünen mit 8 Prozent an vorletzter Stelle liegt. "Offenbar kann passieren was will, 75 Prozent Regierungsberichterstattung in der ZIB 1 müssen erreicht werden. Ich frage mich immer öfter, ob es dafür ein eigenes Redaktionsstatut gibt. Die Berichterstattung in der Hauptnachrichtensendung des ORF steht damit im klaren Widerspruch zu anderen Formaten, von Teletext, über ORF.ON bis Ö1, wo eine durchwegs ausgewogene Berichterstattung zu beobachten ist", sagt Brosz. "Es ist nicht hinzunehmen, dass der ORF seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag in seiner Hauptnachrichtensendung so massiv missachtet und sich als Gefälligkeitsorgan der großen Koalition gibt. Die Grünen werden nicht locker lassen, weiter für einen unabhängigen ORF zu kämpfen", sagt Brosz.

