FP-Mahdalik ad SP-Lindenmayr: Sind Autofahrer schlechtere Kunden als Radfahrer?

Radfetisch treibt immer kuriosere Blüten

Wien (OTS) - Wenn Radfahrer sicherer und verkehrstechnisch intelligenter nach Möglichkeit in Nebenstraßen unterwegs sein sollen, bricht mit Sigi Lindenmayr einer der zahlreichen SPÖ-Verkehrssprecher ansatzlos zusammen, weil diese dann - des Gehens offenbar nicht mächtig - als Kunden in stark befahrenen Straßen flach fallen. "Wenn beim Umbau etwa der Ottakringer Straße mutwillig dutzende Parkplätze vernichtet und den Geschäftsleuten somit starke Umsatzrückgänge beschert werden, ist seine kleine Welt jedoch in Ordnung", macht FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik auf krause Gedankengänge in den Reihen der SPÖ-Radfetischisten aufmerksam. Aber was soll's: "Wenn jemand offenbar ernstlich meint, dass Stehlampen, Ohrensesseln, Kaffeemaschinen, Farbkübeln, Fernseher und Wäschetrockner mit dem Klappradl besser zu transportieren sind als mit dem Auto, so ist ihm - politisch gesehen - eh nicht zu helfen", so Mahdalik. (Schluss)na/aa/aa

