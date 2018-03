AK 2: Spesen und Leistungen bei Plastikgeld vergleichen!

Wien (OTS) - Wenn Bankomat- oder Kreditkarten mit auf Reisen gehen, können Spesen anfallen. "Bevor Sie sich für eine Kreditkarte entscheiden, prüfen Sie, welche Leistungen Sie brauchen. Vergleichen Sie daher Kartengebühr und Leistungen", empfehlen die AK Konsumentenschützer.

Plastikgeld: Damit Sie nicht draufzahlen

+ Nutzen Sie die Bankomatkarte für Bargeldbehebungen, das ist jedenfalls günstiger als mit der Kreditkarte.

+ Fragen Sie bei Kreditkarten immer nach, welche Spesen bei Umsätzen in Fremdwäh-rungen anfallen können.

+ Achten Sie bei Kreditkarten auf den Versicherungsschutz. Er kann je nach Karte und Nutzung der Karte unterschiedlich sein.

+ Kontrollieren Sie Ihre Monatsabrechnungen. Bei strittigen Umsätzen informieren Sie sofort die Kreditkartenfirma. Erheben Sie gegebenenfalls schriftlichen Einspruch.

+ Beachten Sie, dass es in Nicht-Euro-Ländern zu Kursschwankungen kommen kann. Der Wechselkurs kann am "Zahltag" ein anderer sein, als am späteren Abbuchungstag.

+ Bewahren Sie Ihre Plastikkarten sorgfältig auf. Schreiben Sie den Pin-Code nicht auf.

+ Karte weg? Lassen Sie die Karte sofort sperren. Machen Sie auch eine Anzeige bei der Polizei.

Die Verrechnung einer Sperrgebühr oder eines Kartentauschentgeltes ist strittig. Die AK führt derzeit Musterprozesse, um konkret die Sperrgebühr bei Bankomat- und Kreditkar-ten zu klären. Daher:

Widersprechen Sie der Verrechnung einer Sperrgebühr. Wenn das Unternehmen oder die Bank auf die Gebühr beharren, zahlen Sie nur unter Vorbehalt der rechtlichen Klärung und Rückforderung. Machen Sie den Vorbehalt schriftlich und eingeschrieben.

+ Ist die Bankomat- oder Kreditkarte günstiger? Mit dem Zahlungskarten-Rechner unter www.ak-bankenrechner.at/zahlkartenrechner können Sie berechnen, welche Spesen mit der Bankomat- und Kreditkarte beim Einkaufen oder Geld abheben in Euro-Ländern oder Nicht-Euro-Ländern anfallen.

SERVICE: Welches Unternehmen wie viel an Gebühren verrechnet, finden Sie im AK Test "Plastikgeld im Urlaub" unter wien.arbeiterkammer.at.

