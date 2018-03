AK zu Kreditkartengebühren: Konsumenten nicht weiter belasten 1

Interbankgebühren dürfen nicht auf KarteninhaberInnen überwälzt werden

Wien (OTS) - KonsumentInnen zahlen für Plastikkarten nicht nur eine Jahresgebühr, sondern auch einige Zusatzspesen, etwa beim Geld abheben oder Einkaufen in fremder Währung. Das zeigt ein aktueller AK Test zum Plastikgeld. "Sollten die sogenannten Interbankgebühren für die Kreditkartenfirmen gedeckelt werden, dürfen dafür nicht die Konsumenten zum Handkuss kommen und zahlen. Das ist sachlich nicht gerechtfertigt", sagen die AK Konsumentenschützer angesichts der EU-Pläne.

Die Interbankgebühren bleiben Bankomat- und Kreditkarten-Besitzern verborgen: Sie werden zwischen Händlern, Banken und Kreditkartenfirmen für die Abwicklung von Zah-lungsvorgängen verrechnet. Werden die Gebühren für die Kreditkartenfirmen begrenzt, dürfen letztlich nicht die KundInnen belastet werden. Statt Preiserhöhungen sollte es mehr Transparenz bei den Spesen und der Devisenkursabrechnung geben.

Die AK hat im Mai und Juni die Konditionen von vier Kreditkartenfirmen geprüft: Ameri-can Express, Card Complete (Visa und MasterCard), Diners Club PayLife (Visa und Mas-terCard). Alle vier Unternehmen bieten ein umfangreiches Kartenangebot mit und ohne Versicherungsschutz an. "Kreditkarten ohne Versicherungsschutz sind ab einer Jahresgebühr von 18,17 Euro zu haben", sagen die AK Konsumentenschützer.

Bei den Kreditkarten gibt es für KonsumentInnen unterschiedlich hohe Spesen, etwa für die Monatsabrechnung per Post, Spesen beim Geld abheben oder bei Umsätzen in Nicht-Euro-Ländern. Überdies zahlen KonsumentInnen hohe Zinsen, wenn sie ihre Kreditkartenabrechnung in Raten abstottern - 12,5 bis 14 Prozent pro Jahr. Diese Zinssätze sind laut AK-Analyse seit Jahren gleich hoch - und das trotz Niedrigzinsen am Geld- und Kapitalmarkt.

Konkret: Mit der Kreditkarte kommt Geld abheben sehr teuer - egal, wo Sie sind, es fallen immer Spesen an. Im Euro-Raum und somit auch im Inland sind drei Prozent, mindestens aber 2,50 bis vier Euro zu zahlen. Außerhalb des Euro-Raumes kommt zu den drei Prozent noch zusätzlich eine Manipulationsgebühr dazu, die bis zu zwei Prozent ausmachen kann. In Nicht-Euro-Ländern betragen beim Zahlen die Gebühren 1,5 bis zwei Prozent. Wer im Euro-Raum einkaufen geht, zahlt keine Spesen.

Mit der Maestrokarte, umgangssprachlich Bankomatkarte, fahren KonsumentInnen oft günstiger: In Euro-Ländern gibt es beim Zahlen und Geld abheben keine Spesen. Es kann eventuell eine Zeilengebühr beim Girokonto anfallen, je nach Girokontomodell. In Nicht-Euro-Ländern fallen bei der Bargeldabhebung Spesen von 0,75 Prozent zuzüglich 1,82 Euro an, beim Einkaufen 0,75 Prozent zuzüglich 1,09 Euro.

Card Complete und PayLife haben auch sogenannte Prepaid-Karten mit keiner oder nur einer geringen Kartengebühr. Die Karte muss mit einem Guthaben aufgeladen werden, dabei können sich Spesen bis zu einem Prozent vom aufgeladenen Betrag ergeben.

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Doris Strecker

Tel.: (+43-1) 501 65-2677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at