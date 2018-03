Industrie: Brauchen Rahmen, der moderner Arbeitswelt Rechnung trägt

IV-GS Neumayer: Beschäftigung durch flexible Rahmenbedingungen sichern - Flexible Arbeitszeiten sichern und ausbauen

Wien (OTS/PdI) - "Wir befinden uns nach wie vor in einer konjunkturell schwierigen Wirtschafts- und damit Beschäftigungslage. Um langfristig hohe Beschäftigung in Österreich zu sichern sind flexiblere Rahmenbedingungen - vor allem auch im Bereich der Arbeitszeit - ein Muss", erklärte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Christoph Neumayer heute, Mittwoch. In einer globalisierten Welt würden Unternehmen die Möglichkeit benötigen, auf schwankende Auftragseingänge flexibel und unbürokratisch reagieren zu können.

"Der modernen Arbeitszeit muss Rechnung getragen werden. Nur so sichern wir langfristig unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit", so der IV-Generalsekretär. Besonders wesentlich für die Industrie sei, die Flexibilisierung der Arbeitszeit verstärkt auf betrieblicher Ebene gestalten zu können. Die Antworten auf die immer unterschiedlicheren Herausforderungen für jeden einzelnen Betrieb müssen verstärkt auf betrieblicher Ebene bzw. kleinräumiger gegeben werden. Um einen Anstieg bei der Beschäftigung in Österreich zu erzielen, müsse zudem die Belastung des Faktors Arbeit verringert werden. "Unternehmen aber durch neue oder höhere Steuern zu belasten, verschärft die konjunkturell angespannte Wettbewerbssituation in Österreich und kostet heimische Arbeitsplätze. Diese Steuererhöhungsdiskussion ist entbehrlich."

