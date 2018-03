VP-Aichinger ad SP-Lindenmayr: Argumentativer Notstand bei der Wiener SPÖ

Wien (OTS) - "Es geht darum sichere und familienfreundliche Radverbindungen abseits der stark befahrenen Hauptstraßen zu forcieren. Das Ziel ist keineswegs den Geschäften Kunden wegzunehmen. Bei der SPÖ herrscht offensichtlich argumentativer Notstand, anders sind diese abenteuerlichen Verrenkungen wohl nicht zu erklären", so ÖVP Wien Klubobmann Fritz Aichinger in einer ersten Reaktion auf die Äußerungen des SP-Gemeinderats Lindenmayr in der Tageszeitung "Heute".

"Und wenn wir schon beim Thema Wirtschaft sind, sollte sich Gemeinderat Lindenmayr folgende Fakten vor Augen führen. Wer hat dafür gesorgt, dass die Unternehmen in Wien mit einer massiven Gebührenlawine belastet werden? Wer hat dafür gesorgt, dass durch die undemokratische Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung scharenweise Betriebe abwandern? Wer hat die Bildungsmisere in Wien zu verantworten, wodurch der Wiener Standort an Wettbewerbsfähigkeit verliert? Wer ist dafür verantwortlich, dass die Wirtschaft stagniert und die nötigen Impulse für den Arbeitsmarkt fehlen? Wenn jemand eine Peinlichkeit für den Wirtschaftsstandort Wien darstellt, dann ist es Rot-Grün!", so Aichinger abschließend.

