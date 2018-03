BZÖ-Petzner zu "Top Team": Gibt weder Belastungs- noch Entlastungszeugen, sondern Beschuldigten

Klagenfurt (OTS) - "Dr. Arnold Gabriel ist in der Affäre "Top Team" weder Belastungszeuge noch Entlastungszeuge, sondern das, was ich in meiner Pressekonferenz erklärt habe, nämlich Beschuldigter. Dies ist insofern wichtig, weil man als Beschuldigter nicht unter Wahrheitspflicht steht." Diese Klarstellung trifft heute der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner anlässlich einander widersprechender Medienberichte von zwei Wochenzeitungen.

Der entscheidende Punkt sei aber, dass Gabriel in seiner Vernehmung -wie er, Petzner, in seiner Pressekonferenz ebenfalls ausführte und anhand von Rechnungen und Buchhaltungsunterlagen auch untermauerte -die Stückelung von Aufträgen zugegeben habe, um Aufträge der Agentur "Top Team" zuzuschanzen. "Nun ist die Frage zu klären, was Kaiser davon tatsächlich gewusst hat", so der stellvertretende BZÖ-Klubobmann neuerlich auf die Ausführungen in seiner Pressekonferenz und die entsprechende OTS-Meldung dazu verweisend.

