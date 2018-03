Auftakt in der Europa League: Sturm gegen Breidablik live in ORF eins

Am 25. Juli um 17.45 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Mit der Entscheidung in der zweiten Qualifikationsrunde startet der ORF in die Europa-League-Saison 2013/14. Nach dem torlosen Unentschieden gegen Breidablik aus Island hat es Sturm in der Hand, am Donnerstag, dem 25. Juli 2013, um 17.45 Uhr in ORF eins im eigenen Stadion den Aufstieg in die dritte Quali-Runde zu fixieren. Kommentator ist Michael Roscher, es analysieren Oliver Polzer und Herbert Prohaska.

Für sehbehinderte Fußball-Fans wird das Spiel, so wie alle Europa-League-Begegnungen in ORF eins, audiokommentiert angeboten. Die Übertragung wird außerdem auf der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) als Live-Stream angeboten, ORF insider bietet die Highlights als Video-on-Demand.

