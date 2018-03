VP-Hauer-Pawlik: Untragbare Zustände im Stuwerviertel

Wien (OTS) - "Angesichts des gestrigen dramatischen Zwischenfalls am Max-Winter-Platz muss man feststellen, dass die Zustände im Stuwerviertel mittlerweile untragbar geworden sind", so der Leopoldstädter ÖVP-Bezirksrat Peter Hauer-Pawlik zur heutigen Berichterstattung in der Tageszeitung "Heute".

"Aufgrund des zahnlosen Prostitutionsgesetzes, das die SPÖ namens Stadträtin Frauenberger und ihr grünes Anhängsel zu verantworten haben, ist das Stuwerviertel weiterhin ein Hotspot für Kriminalität und ausufernde Prostitution. Es ist höchste Zeit, dass sich die Stadtregierung dieses Problems annimmt. Es kann nicht akzeptiert werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur seit Jahren belästigt werden, sondern nun auch deren Leben gefährdet ist", so Hauer-Pawlik abschließend.

