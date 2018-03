Gudenus: Einbruchsorgien - wo sind Häupls 1.000 Polizisten?

SPÖ versagt bei Sicherheit auf ganzer Linie

Wien (OTS) - "Die 100 aufgebrochenen Kellerabteile in Kaisermühlen fügen sich perfekt in das Bild einer immer unsicherer werdenden Stadt ein, wo die engagiert arbeitende aber hoffnungslos unterbesetzte Exekutive nach wie vor auf die von Bürgermeister Häupl im Jahr 2011 versprochenen, zusätzlichen 1.000 Polizisten wartet", sagt der Wiener FPÖ-Klubobmann und stv. Bundesobmann Mag. Johann Gudenus. Dabei wird fast jede zweite Straftat in Österreich hier in Wien begangen. Über 203.000 Verbrechen wurden bei uns im Jahr 2012 angezeigt - das sind mehr als 550 pro Tag!

Jeder neunte(!) Wiener wurde in Vorjahr zum Opfer. Besonders die Anzahl der Raubüberfälle ist massiv angestiegen (Wettbüros +40%, Trafiken +90%, Juweliere +117%). Nur jeder dritte Täter in Wien wird gefasst, unglaubliche 41% der Verbrecher haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. "Dabei sind Kriminelle mit Migrationshintergrund noch gar nicht eingerechnet", so Gudenus.

Die Exekutive muss schon bald mehr Zeit im Kampf gegen die katastrophalen personellen und infrastrukturellen Missstände als gegen die ausufernde Kriminalität aufwenden. Bürgermeister Häupl und die gelähmte SPÖ-Polizeispitze in Wien sind daher dringend aufgefordert, die desolaten Wachzimmer endlich zu sanieren und zumindest 1.000 zusätzliche Exekutivbeamte rasch möglich zu machen, betont Gudenus. (Schluss)sit/zt

