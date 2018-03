Darabos: Spindelegger will in bestehende Pensionsregelung eingreifen

Keine klare Positionierung bei Frauenpensionen - Vizekanzler verunsichert mit Zick-Zack-Kurs hunderttausende Frauen - Immer mehr Widerstand gegen Spindelegger in eigener Partei

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos forderte am Mittwoch im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst von ÖVP-Chef Spindelegger klare Worte zum Thema Frauenpensionsalter: "Spindelegger soll sich nicht hinter herablassenden Aussagen, wie jener vom 'Nebenschauplatz', verstecken, sondern Klartext reden - will er in die bestehende Pensionsregelung eingreifen oder nicht? Die ÖVP lässt hier eine klare Linie vermissen." ****

Widerstand gegen die Vorstellungen Spindeleggers komme vor allem auch aus der eigenen Partei, wie heute wieder von VP-Frauenchefin Schittenhelm in der "Kleinen Zeitung". "Die ÖVP-Frauen, ÖAAB-Vorsitzende Mikl-Leitner, die AK Tirol- alle sind hier auf Linie mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek. Nur Spindelegger hält sich nicht an den vereinbarten Zeitrahmen, sondern fährt einen unverantwortlichen Zick-Zack-Kurs und verunsichert damit mehr als 300.000 Frauen in Österreich. Der Vizekanzler zeigt zum wiederholten Mal, dass auf ihn kein Verlass ist", führte der Bundesgeschäftsführer aus. Im Gegensatz dazu sei Bundeskanzler Werner Faymann ein Garant dafür, dass in die Pensionen nicht eingegriffen werde, so Darabos.

Für Darabos steht fest, dass moderne Frauenpolitik anders aussieht:

"Die Frauenministerin gibt hier den Takt vor: Wir müssen Arbeitsplätze, die fair entlohnt sind, schaffen und sichern, gerade in frauendominierten Branchen. Dazu sollten wir aber nicht den Druck auf die Arbeitnehmerinnen erhöhen, sondern Firmen in die Pflicht nehmen, die Frauen frühzeitig in die Pension drängen". Spindelegger mangle es hier aber offenbar an sachorientierten Konzepten und Kenntnis der Materie. "Klar ist: Das Thema Frauenpensionen ist kein 'Nebenschauplatz', wie Spindelegger zynisch angemerkt hat", machte der Bundesgeschäftsführer klar. (Schluss) sn/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum