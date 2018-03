Wiens Destinationsmarketing im 2. Halbjahr 2013: "Die Kunst des Genießens" - Thema mit facettenreichen Variationen

Wien (OTS) - In der zweiten Jahreshälfte 2013 investiert der WienTourismus ein Marketing-Budget von 7,6 Mio. Euro auf 23 Märkten, 9 davon in Übersee. Inhaltlich wird das Motto "Die Kunst des Genießens" facettenreich variiert, ob bei spektakulären Publikumsaktionen oder bei zielgruppenspezifischen Aktivitäten, sei es im Luxus-Segment oder für Homosexuelle. Die digitalen Medien gewinnen dabei immer mehr Stellenwert. Für "150 Jahre Ringstraße" im Jahr 2015 laufen schon die Vorarbeiten.

"Unser Marketing-Budget für die zweite Jahreshälfte 2013 beträgt 7,6 Millionen Euro", berichtete Tourismusdirektor Norbert Kettner, "und wir bearbeiten damit 23 Märkte. Dabei verstärkt sich der Trend zu individuellen und integrierten Kampagnen, denn im Rezeptionsverhalten des Publikums gehören die digitalen Medien mittlerweile bei allen Alters- und Gesellschaftsschichten zum Alltag. Sehr zum Vorteil von Werbern, weil es sich damit zielgruppengenauer und meist auch kostengünstiger arbeiten lässt. Wer dabei, so wie der WienTourismus, seine 'infrastrukturellen Hausaufgaben' gut gemacht hat, kann auf diesem Klavier nun in allen Tonarten aufspielen: von länder- bzw. regionsspezifischen Kampagnen mittels Geotargeting bis zur themenspezifischen Zielgruppenansprache über soziale Netzwerke. Die derzeit auf über 434.000 gewachsene Anzahl von Fans unserer vier Facebook-Seiten sowie 2,8 Millionen Unique UserInnen unserer 13-sprachigen Website im ersten Halbjahr 2013 sprechen für sich. Ein weiteres Asset dieser Medien ist der hohe Interaktivitätsfaktor - er erhöht die emotionale Wirkung bei den Angesprochenen und ist auch höchst effizient bei der Kundenbindung. Darüber hinaus lassen sich mit ihnen viele sonstige Marketingmaßnahmen verstärken. Dies trifft z.B. ganz stark auf unsere als Publikumsmagneten konzipierten Interventionen im öffentlichen Raum großer Städte zu, wie wir sie heuer etwa in Paris, Barcelona und Chicago schon gehabt haben und in London, Berlin und Prag noch haben werden. Bei allen davon ist der Einsatz der digitalen Medien ein unentbehrlicher Teil der Aktion."

"Long Distance Art" in London und Berlin, Kaffeehaus-Flair in Prager U-Bahn

Zwei dieser Inszenierungen werden am 26. September simultan am Londoner Trafalgar Square sowie am Breitscheidplatz in Berlin stattfinden und die beiden Städte zudem noch mit dem Wiener MuseumsQuartier verbinden. In dessen Ovalhalle wird von 11 bis 18 Uhr der international etablierte Wiener Künstler Alex Kiessling ein großformatiges Bild kreieren, elektronisch verbunden mit je einem Roboter in London und Berlin, der das Kunstwerk dort zeitgleich entstehen lässt. In allen drei Städten wird Publikum zu dem Event geladen, das via Großbildschirm verfolgen kann, was sich in den jeweils anderen beiden Städten abspielt.

In Prag wird die U-Bahn-Station "Muzeum" den ganzen September lang Wiener Kaffeehaus-Flair ausstrahlen: 15 ihrer Wände werden vollständig mit Innenansichten von sieben Wiener Traditionscafés austapeziert. Sporadisch eingestreute Werbebotschaften laden nach Wien ein. Bekanntgemacht wird die Aktion durch Citylights und die Gratis-Tageszeitung "Metro" (Auflage 109.600 Exemplare). Für zusätzliche mediale Verbreitung sorgt eine Pressekonferenz unter dem Motto "Die Kunst des Genießens" samt Kaffeeverkostung mit dem Wiener Barista Franz Grünwald.

Zusätzlich zur Begleitung der oben genannten Auftritte werden noch über 40 eigenständige digitale Kampagnen in 15 Ländern geführt. Kooperationen mit großen Reiseportalen gibt es in 9 europäischen Ländern, in 6 davon mit Austrian Airlines als Partner, in China und im arabischen Raum, Suchmaschinen-Marketing und -Optimierung in 18 Ländern.

"Traumpaar" aus China besucht Wien und "Vienna Experts Club International meets Vienna"

Weit mehr als eine digitale Kampagne ist die im April gemeinsam mit Austrian Airlines in China gestartete Aktion "Wien sucht das Traumpaar". Dabei konnte ein junges Paar eine Wien-Reise samt zeremonieller Trauung oder Erneuerung des Hochzeitsversprechens im Schloss Schönbrunn gewinnen. Dazu war ein Vorstellungsvideo auf Youku (die chinesische Version von YouTube) zu posten; zur medialen Verbreitung der Aktion wurde mit Print-Medien und dem staatlichen TV-Sender CCTV kooperiert. Das Ergebnis waren 270 Videos, die insgesamt 1,3 Millionen Zugriffe erhielten. Das Gewinner-Paar fliegt am 25. August in der neuen Business Class von Austrian Airlines nach Wien, wird eine Woche im Hotel Imperial wohnen und ein luxuriöses Wien-Programm, inklusive der Zeremonie im Schloss Schönbrunn absolvieren. Mit dabei sind CCTV, die Magazine "Top Travel", "Modern Bride", "Cosmopolitan" und ein Youku Live-Blogger, die darüber in China breitenwirksam berichten werden.

Erlesen wird auch das Wien-Programm für Mitglieder des Vienna Experts Clubs International (VECI) im September sein. Der 2006 gegründete und bis 2012 in 7 Ländern Europas etablierte Club ermöglicht MitarbeiterInnen von Reiseveranstaltern und -büros bei privaten Wien-Besuchen Vergünstigungen bei vielen Sehenswürdigkeiten, Museen, Musikveranstaltungen, Gastronomiebetrieben etc., die diese Aktion großzügig unterstützen. Die Mitglieder werden über eine eigene Homepage betreut, erhalten regelmäßig Newsletter mit aktuellen Branchen-Infos zu Wien und Einladungen zu Wien-Präsentationen im jeweiligen Land. Mit Jahresbeginn wurde der Club auf alle 23 vom WienTourismus aktiv bearbeiteten Märkte ausgedehnt, und sein Mitgliederstand hat sich bis Ende Juni von rund 11.000 auf 12.700 erhöht. Im September werden über 100 Mitglieder ("alt" und "neu" gemischt) nach Wien zum Workshop "Vienna Experts Club International meets Vienna" geholt. Dieser umfasst ein dreitägiges Besichtigungs-Programm sowie ein Treffen mit wichtigen Wiener Anbietern zur Knüpfung von Geschäftsbeziehungen, an dem sich auch die Tourismusorganisationen von Graz, Salzburg/Stadt und Land, Linz und Klagenfurt beteiligen.

Verstärkte Platzierung Wiens am Luxusreisemarkt und bei homosexueller Zielgruppe

Wiens touristisches Angebot im Luxussegment ist durch die neuen Hotels dieser Kategorie und das "Goldene Quartier" enorm gewachsen, was eine stärkere Platzierung bei der entsprechenden Kundenschicht nahelegt. Diese direkt anzusprechen, ist erfahrungsgemäß wenig effizient, hier funktioniert das Destinationsmarketing auf B2B-Ebene weitaus besser. Der WienTourismus baut daher seine schon lange gepflogene Zusammenarbeit mit entsprechend spezialisierten internationalen Veranstaltern aus. So war er vergangene Woche gemeinsam mit der Luxus-Reisemarke "Gold by FTI" Gastgeber für einen dreitägigen Aufenthalt von 180 InhaberInnen bzw. LeiterInnen von vorrangig im gehobenen Kundensegment tätigen deutschen Reisebüros. Die Virtuoso Travel Week in Las Vegas bietet im August hervorragende Möglichkeiten zum Networking in diesem Bereich: Virtuoso ist ein Netzwerk der weltweit besten Reisebüros für exklusive Luxusreisen, und an seiner jährlichen Travel Week nehmen ca. 3.000 einschlägige Reisebüroagenten und Anbieter teil. Im Oktober nützt er in Bukarest das jährlich für ca. 500 Gäste veranstaltete VIP-Event von "Harper's Bazaar": Es wird - ganz auf Wien abgestimmt - unter dem Motto "The Gold Rush" stehen. Teil dieser Kooperation ist umfangreiche Wien-Berichterstattung in den "post event"-Publikationen (online und print) namhafter Luxus-Magazine und in der Spezial-Ausgabe von "Harper's Bazaar".

Sein Marketing für schwule und lesbische Reisende hat der WienTourismus heuer einem Relaunch unterzogen sowie auf diesbezüglich noch nicht erfasste Märkte ausgeweitet. Dazu gehört u.a. ein Aufritt auf der ITB Asia in Singapur, an der er überhaupt erstmals teilnimmt - mit einem Wien-Stand im Österreich-Areal, aber zusätzlich mit einem "Pink Café", in dem er gemeinsam mit VisitBerlin eine Pressekonferenz und einen Empfang für die einschlägige Reisebranche abhalten wird. Letzte Woche war Londons schwullesbische Community zur "Vienna Candy Party" im angesagten Club Heaven geladen, wo Promotionboys Wiener Süßigkeiten samt Wien-Flyern verteilten und rund um das Event auch ausgiebige Online-Kommunikation von Wiens zielgruppenspezifischem Angebot stattfand. In Bukarest steht eine Präsentation von Wien für Homosexuelle auf dem Programm und in Italien eine Kampagne auf der Website gay.it. Die Fans der Facebook-Auftritte (deutsch und englisch) des WienTourismus für Lesben und Schwule haben sich seit Jahresanfang um 963 auf 6.467 erhöht.

Auf der Kultur-Schiene unterwegs und russische Premiere für das "Wien-Journal"

Die Eremitage in St. Petersburg zeigt im Oktober die Ausstellung "Meisterwerke des 20. Jahrhunderts aus der Albertina". Der WienTourismus lädt Reisebüro-MitarbeiterInnen dorthin zu einem Workshop samt Vorbesichtigung, VIPs aus der Reiseindustrie und Medien zu einem Business Dinner, und hält zudem eine Pressekonferenz ab, bei der Albertina-Direktor Dr. Klaus Albrecht Schröder die JournalistInnen persönlich durch die Ausstellung führen wird. In Paris beteiligt er sich am "Salon Culturel" der Österreich Werbung für Reiseveranstalter und Medien, um ihnen Wiens Highlights des restlichen Jahres und des kommenden zu präsentieren. Frankreichs Hauptstadt ist auch die letzte Station der mit dem Kunsthistorischen Museum durchgeführten Aktion "On Tour: Wien und Kunstkammer Wien", die der Reiseindustrie und den Medien bei Events in renommierten europäischen Museen die neue Sehenswürdigkeit vorstellte - in Paris ist es das vom Architekten Jean Nouvel designte Musée du quai Branly.

Eine Premiere feiert das "Wien-Journal", dessen Ausgabe für 2014 Mitte Oktober erscheint - nicht nur wie gewohnt auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Japanisch, sondern erstmals auch auf Russisch. Für das Jahr 2015, das im Zeichen von "150 Jahre Ringstraße" stehen wird, sind schon Vorarbeiten angelaufen. Soeben entsteht die erste Publikation dazu, eine Ankündigungs-Broschüre für die Reiseindustrie und internationale Medien; die deutsche und englische Ausgabe werden bei der heurigen Wiener Tourismuskonferenz präsentiert. Diese wird am 15. Oktober in der Wiener Stadthalle stattfinden, und das Thema lautet diesmal "Vienna grows smart".

Markt- & Medienmanagement sowie Kongressbüro international massiv im Einsatz

Die MarktmanagerInnen des WienTourismus halten heuer noch 33 Präsentationen für die Reiseindustrie ab, darunter 23 Workshops, 5 in Europa, die weiteren in den USA, Australien, Brasilien, Japan, China, Indien, Südkorea, Taiwan und im arabischen Raum. Das Medienmanagement lädt zu 26 Pressekonferenzen -

12 in Europa, 14 in überseeischen Ländern - und absolviert Redaktionstouren in Amsterdam, Istanbul, Tokio und Mumbai. Für das Vienna Convention Bureau stehen noch 17 Fachmessen bzw. Workshops auf dem Jahresplan, darunter der Auftritt bei der Premiere von "The Meeting Show" in London mit 9 Wiener Anbietern. Wie immer ist es Mitveranstalter der ACCESS, die heuer am 7. und 8. Oktober abgehalten wird.

