FPÖ-Hofer: Gentechnik-Gefahr ist nicht gebannt!

Monsanto-Rückzug substanzlose Meldung, so lange Landwirtschaft nicht aus den Verhandlungen zur EU-USA-Freihandelszone ausgeklammert wird

Wien (OTS) - "Natürlich ist es aus europäischer Sicht erfreulich, wenn die Gentechnik-Industrie, konkret der Konzern Monsanto, medienwirksam davon Abstand nimmt, Europa weiterhin mit der ungeliebten Agro-Gentechnik zwangsbeglücken zu wollen", so heute FPÖ-Umweltsprecher NAbg Norbert Hofer. "Ich warne aber ausdrücklich vor verfrühten 'Geschafft! Vorbei!'-Stellungnahmen. Zum einen bleiben zahlreiche Gentechnik-Konstrukte auch in Europa für Lebens- und Futtermittel zugelassen. Zum anderen ist die Landwirtschaft aus den angelaufenen Verhandlungen zur EU-USA-Handels- und investitionspartnerschaft THIP bedauerlicherweise nicht ausgenommen. So könnte sich der jetzt verkündete Rückzug der Gentechnik-Lobby aus Europa am Ende des Tages als kluger und kostensparender Schachzug erweisen, weil in der transatlantischen Freihandelszone gemeinsame Zulassungskriterien gelten würden und in Europa automatisch zugelassen wäre, was in den USA in den Handel kommt. Es liegt also primär an den EU-Verhandlern, was von der europäischen Gentechnik-Skepsis in der zu erzielenden Übereinkunft übrig bleiben wird. Und bei solcher Verantwortung in besagten Händen, ist allemal Vorsicht geboten!" so Norbert Hofer abschließend.

