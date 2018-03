ASFINAG Traffic Manager - seit 100 Tagen erfolgreich im Einsatz

Mehr als 4.400 Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit - 24 Stunden Service an sieben Tagen in der Woche

Wien (OTS) - Mehr als 45 Einsätze täglich halten die 16 Mann starke ASFINAG Service Truppe auf Trab. Von verkehrssteuernden Maßnahmen über Baustellenkontrollen bis hin zur Unfallabwicklung erstreckt sich das breite Tätigkeitsfeld der mobilen Service Einheit. "Unsere Traffic Manager wickeln zum Beispiel täglich rund sieben Panneneinsätze ab", sagt Hartwig Hufnagl, Projektleiter der ASFINAG Traffic Manager. "Das verstehen wir als direkte Serviceleistung für unsere Autofahrer. Der oftmalige Einsatz zeigt nach den ersten 100 Tagen ganz deutlich, wie gut und wichtig die Arbeit der Traffic Manager für den Ballungsraum Wien ist". Insgesamt werden mit den drei Einsatzfahrzeugen rund 180 Kilometer innerstädtische Autobahnen- und Schnellstraßen betreut.

Aktive Stauvermeidung durch laufende Präsenz

Mit täglich mehr als 200.000 Fahrzeugen, kann im Großraum Wien bereits ein geringer Vorfall große Auswirkungen haben. Genau da kommen die Traffic Manager zum Einsatz. In den ersten 100 Tagen wurden insgesamt 261 Unfallszenarien mit Absicherungen und entsprechenden Verkehrsmeldungen abgewickelt. Ganze 95 Mal rückten die Traffic Manager aus, um auf das Bilden der Rettungsgasse via LED-Anzeigetafel aufmerksam zu machen und 125 Mal wurden wichtige Verkehrsinformationen mit Umfahrungsmöglichkeiten und Schaltungen auf den ASFINAG Überkopfanzeigen ausgegeben.

Gute Zusammenarbeit für gutes Gelingen

Gutes Teamwork ist der Garant für das gute Gelingen aller Einsätze am hochrangigen Straßennetz. Hartwig Hufnagl erklärt warum: "Nur wenn alle Beteiligten bei einem Einsatz abgestimmt aufeinander handeln, kann Hilfe schnell erfolgen und die Nachwehen können so gering wie möglich gehalten werden". In enger Kooperation arbeiten die Traffic Manager, die sechs Autobahnmeistereien in Wien und im näheren Umkreis und die Blaulichtorganisationen zusammen wenn es darum geht, Unfälle schneller und effizienter abzuwickeln. Die Arbeitsteilung bringt hier den Vorteil: Die ASFINAG Traffic Manager als "Auge" auf der Strecke und Ersthelfer, die Einsatzorganisationen als Spezialkräfte und die ASFINAG Autobahnmeistereien als streckenverantwortliche Einsatzleiter.

Die ersten 100 Tage der ASFINAG Traffic Manager in Zahlen

180 Kilometer Betreuungsgebiet (rd. 200.000 Fahrzeuge in 24 Stunden)

2.551 Streckenkontrolltätigkeiten (Ausbesserungen, Sofortmaßnahmen wie Entfernen von Gegenständen)

640 Pannenhilfen/Beseitigungen (Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich gebracht, abgesichert und Abschleppung organisiert)

261 Unfallbeseitigung/-abwicklung (Absicherungstätigkeiten, Absichern des Stauendes, Beseitigung der Unfallfolgen und rasche Wiederfreigabe der Strecke)

125 zusätzliche Verkehrsinformationen generiert (zusätzlich neben den bestehenden infrastrukturseitigen Informationen zusätzliche Verkehrsinfo an der Strecke bzw. über Verkehrsfunk generiert)

174 Baustellenkontrollen (Kontrollen der Baustellen hinsichtlich Flüssigkeit und Sicherheit)

5 Rettungsgasseneinsätze (Information via LED-Anzeige zur richtigen Bildung der Rettungsgasse)

