KONSUMENT: Geschirrspültabs - gute Resultate ab acht Cent

Sechs Mittel im Test, auch Diskonter-Produkte überzeugen

Wien (OTS/VKI) - Multitabs für den Geschirrspüler sind bei Verbrauchern vor allem deshalb beliebt, weil sie bequem sind. Wer sie benutzt, muss Pulver, Klarspüler und Spülmaschinensalz nicht mehr einzeln in die Dosierkammer seines Geräts einfüllen. Ein weiterer Pluspunkt: Die Mehrheit der getesteten All in One-Produkte reinigt zuverlässig. Vier von sechs geprüften Multitabs erhielten die Gesamtnote "gut", zwei Produkte von Finish Powerball wurden mit "durchschnittlich" bzw. "weniger zufriedenstellend" beurteilt. Deutliche Unterschiede gibt es beim Preis: Während ein Waschgang mit den W5 All in 1 Tabs von Lidl z.B. auf lediglich acht Cent kommt, kostet er mit dem Markenprodukt 10 Multi von Somat mehr als das Vierfache. Die Details zum Test gibt es im August-KONSUMENT sowie online unter www.konsument.at.

Ob Tee, Milch oder Haferflocken - die Mehrheit der getesteten Multitabs säuberte Teller, Tassen und Besteck gründlich und ohne Kalkrückstände. Die größte Reinigungskraft zeigte Somat 10 Multi, das auch hartnäckigen Schmutz wie z.B. eingetrocknetes Eigelb anstandslos entfernte. Der Nachteil: Die einzelnen Tabs sind unnötig aufwendig verpackt. Ähnliches gilt auch für die Multitabs Finish Powerball Quantum. Bei diesem Produkt wurden zudem Gläser, Kunststoffteile und Besteck nach dem Spülgang nicht richtig trocken.

Bei den Umwelteigenschaften nur "durchschnittlich"

Multitabs, so gut und günstig sie auch sein mögen, haben ihren Preis - und zwar für die Umwelt. Sie belasten das Abwasser unter anderem mit einer Kombination aus Bleichmitteln, Enzymen, Phosphaten und Tensiden. Keines der geprüften Mittel kam in diesem Punkt über eine "durchschnittliche" Gesamtnote hinaus. Ebenfalls zu beachten ist, dass normale Multitabs für Geschirrspüler mit einer Standardbreite von 60 cm ausgelegt sind. Wer ein kleineres Gerät besitzt, steigt daher mit einer klassischen Kombination aus Pulver, Klarspüler und Enthärter in jedem Fall besser aus.

SERVICE: Den ausführlichen Test zu Geschirrspültabs gibt es unter www.konsument.at sowie ab dem 25.07. in der Augustausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

