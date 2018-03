Ö1-Talentebörse: 25 Jungkünstler/innen in Radioporträts ab 29.7.

Wien (OTS) - Auch in diesem Sommer präsentiert die Ö1-"Talentebörse" 25 Nachwuchskünstler/innen aller acht österreichischen Kunst-Universitäten. Zu hören sind die fünfminütigen Kurzporträts in der gleichnamigen Sommerserie ab 29. Juli bis Ende August jeweils um 7.55 Uhr in Ö1.

Eröffnet wird die Sommerreihe am Montag, den 29. Juli von Karin Bonelli: In eine Flötisten-Familie hineingeboren, wollte sie nichts sehnlicher als ebenfalls dieses Instrument erlernen. Die Eltern meldeten sie zunächst für Klavier und Violine an, denn Flötisten gab es schon genug in der Familie. Karin Bonelli aber ließ nicht locker und verstärkt heute - als einzige Frau der Bläsergruppe - die Wiener Philharmoniker. In den weiteren Sendungen dieser Woche wird am 30.7. die Pianistin Anna Ulaieva porträtiert, am 31.7. Posaunist Christian Winter, Richard Putz (Marimba) am 1.8. und die Schauspielerin Nikola Rudle am 2.8.

Bis zum 30. August präsentiert die Ö1-"Talentebörse" (montags bis freitags jeweils um 7.55 Uhr) 25 Künstlerinnen und Künstler. So steht etwa am Mittwoch, den 14. August ein Porträt von Ernst Golda auf dem Programm: Ernst Golda verbrachte als Kind unzählige Stunden vor dem Fernseher und zappte sich durch diverse Zeichentrick-Kanäle. Heute hat er seine Leidenschaft professionalisiert: Er studiert Produktion an der Wiener Filmakademie, leitet dort das Internationale Studentenfilmfestival und hat sich zum Ziel gesetzt, Science-Fiction-Filme in Österreich als Genre zu etablieren.

Ulduz Ahmadzadeh begann schon als Kind in Iran zu tanzen, einem Land, in dem Tanzen verboten ist. Heimlich nahm sie privaten Tanzunterricht und schaffte es trotz schwieriger Bedingungen und Zensuren mehrmals, mit einer Tanzgruppe aufzutreten, bis sie eines Tages verhaftet wurde. Nach einem abgelegten Versprechen, nicht wieder tänzerisch tätig zu werden, gelang es ihr später unter dem Decknamen "Theater ohne Dialog" als Choreografin Erfahrungen mit unterschiedlichen Tanzensembles zu sammeln. Seit 2008 lebt sie in Wien und arbeitet hier als Tanzpädagogin, Tänzerin und Choreografin. Am Dienstag, den 20. August stattet ihr die Ö1-"Talentebörse" einen Besuch ab.

Ursprünglich sollte Rafael Hintersteiner den elterlichen Tischlerei-Betrieb übernehmen, hatte jedoch von klein auf Größeres im Sinn. Er begann mit dem Studium der Architektur an der Kunstakademie Linz und konnte bereits mit 22 Jahren sein erstes eigenes Projekt realisieren: Für die Franziskuskapelle in seiner Heimatgemeinde Arbing in Oberösterreich gewann er den international renommierten "red dot design award". Mittlerweile hat sich der Jungarchitekt, der nebenbei auch noch Operngesang studiert, auf Sakralbauten spezialisiert. Zuletzt entwickelte er ein neuartiges Design für Särge mit dem Namen "Kopf hoch". Sein Porträt ist am Mittwoch, den 28. August um 7.55 Uhr zu hören.

Die Ö1-Talentebörse besteht seit 2004 und ist ein Kunstförderprojekt mit Unterstützung der Bank Austria. Mehr zum Programm von Ö1 ist im Internet unter oe1.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at