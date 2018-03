ARBÖ: Ferienstart in Baden-Württemberg und zweite Reisewelle aus NRW

Wien (OTS) - Am kommenden Samstag beginnen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg die Sommerferien, während in Hamburg die schulfreie Zeit zu Ende geht. Eine zweite Reisewelle aus Nord-Rheinwestfalen wird erwartet und der Grand Prix von Ungarn kann zahlreiche Staus und Verzögerungen mit sich bringen. Insgesamt könnte sich nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten das bis dahin stärkste Reisewochenende im Sommer 2013 ergeben.

Neben den Transitrouten im Westen werden vor allem die Hauptverkehrsstrecken im benachbarten Bayern und Südtirol sowie die Ostautobahn (A4) betroffen sein.

Am Samstag wird sehr viel Geduld, bereits in den Morgenstunden, vor allem auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg und Kärnten, gefragt sein. Die Baustellenbereiche zwischen Paß Lueg und Lammertal, sowie zwischen St. Michael und Flachauwinkl, haben sich schon an den letzten Wochenenden als Stauanziehungspunkte erwiesen. "Vor dem Tauerntunnel ist, trotz der zweiten Tunnelröhre, vor der Baustelle mit Blockabfertigung und Stauungen zu rechnen. Auch die Baustelle zwischen Spittal und Gmünd wird sich als Nadelöhr erweisen", weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. In Kärnten ist vor allem wieder auf der Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel mit kilometerlangen Staus in Richtung Süden, zu rechnen.

Auch Tirol wird von umfangreichen Stauungen nicht gefeit sein. Stauzonen werden sich vor allem wieder auf der Brennerautobahn (A13), sowie auf der Fernpaß Bundesstraße (B179) bilden. Der Gegenverkehrsbereich, der von der Ausfahrt Matrei bis zur Mautstelle reicht, trägt das Seinige zu den stundenlangen Verzögerungen bei. Auf der B179 verwandeln sich an beinahe jedem Reise-Samstag die Tunnelportale des Grenztunnels Vils/Füssen und des Lermoosertunnels zu Nadelöhren.

Im benachbarten Ausland werden voraussichtlich von der Verbindung München-Salzburg (A8) und der Verbindungen Kufstein-Rosenheim (A93) in Bayern die längsten Staus gemeldet werden. Die Brennerautobahn (A22) in Südtirol wird dem mit den Staupunkten Mautstelle Vipiteno/Sterzing und dem Großraum Bolzano/Bozen kaum nachstehen.

Auch im Osten Stauungen durch den Ungarn Grand-Prix erwartet=

Ebenfalls am kommenden Wochenende steigt der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn am Hungaro-Ring bei Mogyoród, in der Nähe von Budapest. Das Rennen, das am Sonntag um 14 Uhr startet, gilt als Anziehungspunkt zahlreicher österreichischer Formel-1-Fans. Erfahrungsgemäß werden auch viele deutsche Fans, den Weg in die Puszta nicht scheuen. In Österreich erwartet der ARBÖ Informationsdienst auf der Ostautobahn (A4), vor allem im Baustellenbereich zwischen Fischamend und Bruck/Leitha-West ein sehr starkes Verkehrsaufkommen.

Zusätzlich muss mit Stauungen vor der Raststation Nickelsdorf zu rechnen sein. Viele werden sich die E-Vignette für Ungarn an der einzigen Ausgabestelle in Österreich holen. Die günstigste Variante für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen ist für 10Tage gültig und kostet nach Informationen des ARBÖ 2.975 ungarische Forint, was umgerechnet etwa 9,50 Euro entspricht. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gibt es ähnlich wie in Österreich ein kilometer- und nach Abgasstoffklassen bezogenes Mautsystem.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten empfehlen, sich auf längere Staus vorzubereiten, lange Anreisezeiten einzuplanen und ausreichend Proviant und Getränke einzupacken. Ein rechtzeitiger Check der Klimaanlage kann schweisstreibende Momente ersparen. Für eventuell mitfahrende Kinder sollten ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten mit an Bord sein. Wer den Staus entgehen will, sollte den kommenden Samstag möglichst meiden oder sehr früh am Morgen bzw. am späten Abend losfahren.

