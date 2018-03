Kickl: Wahlkampfkostenbeschränkung - Initiative gegen Personenkomitees

FPÖ fordert eidesstattliche Erklärung der Wahlkampfleiter

Wien (OTS) - "Die FPÖ sieht im Einsatz von Personenkomitees zur Finanzierung von Wahlkampfkosten z.B. für Spitzenkandidaten eine bewusste Umgehung der gesetzlichen Wahlkampfkostenbeschränkung. ÖVP und SPÖ haben sich damit ganz gezielt eine Hintertür zu der selbst definierten gesetzlichen Regelung geschaffen und damit der Wählertäuschung Tür und Tor geöffnet", erklärte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Der freiheitliche Wahlkampfleiter forderte daher die Wahlkampfleiter der politischen Mitbewerber auf, umgehend eine eidesstattliche Erklärung dahingehend abzugeben, dass ihre Partei keinerlei Wahlkampfkosten des Nationalratswahlkampfes 2013 über Personenkomitees finanzieren werden. Die FPÖ werde ihrerseits keinerlei Wahlkampfkosten über ein solches Modell finanzieren, um der Intention des Gesetzes vollinhaltlich Folge zu leisten. "Über Personenkomitees können leicht zusätzliche Wahlkampfgelder, an der 7 Millionengrenze vorbei, für die Parteien- und Spitzenkandidaten-Werbung eingesetzt werden", so Kickl, der insbesondere auf die Finanzierung von großen Teilen der Erwin Pröll-Wahlbewegung im vergangenen Frühjahr mit Hilfe dieses Modells und die Bemühungen der ÖVP um die Organisation von entsprechenden Komitees hinwies. "Wenn diese Konstruktion der ÖVP-Niederösterreich Schule macht, dann kann man sich den ganzen Kostendeckel gleich sparen, weil er nichtssagend ist. Deshalb wollen wir die Erklärungen der Wahlkampfmanager", so Kickl abschließend.

