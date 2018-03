Hitzewelle rollt über Österreich und kann zur Lebensgefahr für Heimtiere werden

PFOTENHILFE: Wertvolle Tipps worauf Heimtierbesitzer besonders achten sollten

Wien (OTS) - Aufgrund der heißen Temperaturen, die in den kommenden Tagen auf Österreich zukommen ist es überaus wichtig zu erwähnen, dass dies für Hunde, Katzen aber auch für Kleintiere sehr gesundheitsgefährdend sein kann. "Leider häufen sich die Meldungen über im Auto zurückgelassene Hunde in den letzten Tagen, darum weisen wir erneut auf die von der PFOTENHILFE gestartete Info-Kampagne zum Thema "Todesfalle Auto" hin. Damit wollen wir alle Hundebesitzer daran erinnern, dass ein im Auto zurückgelassener Vierbeiner keine Überlebenschancen bei diesen Temperaturen hat - das gilt nicht nur bei Hunden.", warnt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE.

Bewegung bei diesen Temperaturen ist bei allen, aber besonders bei älteren Hunden, eine große Belastung für den Kreislauf. Sportliche Ausflüge sollten daher auf die Morgen- oder Abendstunden verschoben werden. Jedoch auch nur, wenn der Hund dies auch will. Auch zu Wanderungen und Spaziergängen ist es unbedingt notwendig Wasser für den Hund mitzunehmen. Wichtig ist auch, dass Hunde Pausen machen dürfen und diese am Besten auf schattigen , kühlen Plätzen verbringen können. Lange Autofahrten, zum Beispiel, sollten auf kühlere Tageszeiten verschoben werden. Hilfreich ist auch eine kleine Abkühlung für Hunde einzurichten, dazu genügt ein einfaches kleines Becken oder ein Schaffell mit kalten Wasser, in das das Haustier hineinsteigen kann.

Haustiere sollten stets frisches Wasser haben da auch, wie beim Menschen, eine Dehydrierung bei diesen Temperaturen nicht auszuschließen ist. Oft vergessen wird auch die Tatsache, dass man den Heimtieren bei starker Hitze nur viele kleine Portionen füttern sollte anstelle großer Portionen. Reste von Futter sollten außerdem nicht lange angeboten bleiben, da das Futter bei diesen Temperaturen leicht verderben kann und auch Fliegen ihre Eier darauf ablegen. Doch nicht nur Hunde und Katzen sind großer Gefahr ausgesetzt. Auch Kleintieren muss ein Platz im Schatten garantiert sein. Aquarien und Volieren dürfen auf gar keinen Fall in der Sonne stehen. Da sich der Balkon im Sommer sehr aufheizt ist auch dieser Ort ungünstig. Außerdem brauchen natürlich auch Kleintiere ständig frisches Wasser." Kaninchen und Co. haben oft keine große Auswahlmöglichkeit an Plätzen, da das Gehege beschränkt ist, deshalb sollte man darauf achten, dass sich immer ein großer Teil des Geheges im Schatten befindet.", so Sonja Weinand.

Die Gefahr der Hitze darf auf keinen Fall unterschätzt werden, denn leider forderte sie, aufgrund des Unwissens von Heimtierhaltern, schon zahlreiche Opfer. Unseren Flyer zur Gefahrenquelle Auto bei Hitze bestellen Sie unter 01-8922377

Rückfragen & Kontakt:

Johanna Stadler, Obfrau Verein PFOTENHILFE

Tel.: 01 / 892 23 77, info @ pfotenhilfe.org

www.pfotenhilfe.org