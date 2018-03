PRESSEEINLADUNG: GBH-PK MORGEN: ALPINE-Pleite und ihre Folgen

GBH zieht Bilanz

Wien (OTS/ÖGB) - Die ALPINE-Pleite mit mindestens 2,5 Milliarden Euro Schaden war die größte der 2. Republik. Nach Ablauf der Frist für den berechtigten vorzeitigen Austritt für die Beschäftigten mit 24. Juli zieht die GBH Bilanz, was sich in den letzten Wochen für die Beschäftigten in den Bundesländern nach der ALPINE-Pleite "abgespielt" hat.++++

Wie viele Arbeitnehmer konnten wieder einen Job finden?

Für wie viele Arbeitnehmer konnten offene Ansprüche, in welcher Höhe eingefordert werden?

Welche Chancen gibt es für jene Arbeitnehmer, die noch keinen Job haben?

Was muss sich grundlegend in der Bauwirtschaft ändern?

Donnerstag, 25. Juli, Beginn: 11.00 Uhr,

Ort: Café Griensteidl (1010 Wien, Michaelerplatz 2)

Ihre Gesprächspartner:

Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz

Hermann Haneder, Zentralbetriebsratsvorsitzender ALPINE

Andreas Huss, Leitender Sekretär der Gewerkschaft Bau-Holz

Rückfragen & Kontakt:

Thomas TRABI, M.A.

GBH-Presse & Kommunikation



T 0043 664 614 55 17

E presse @ gbh.at



www.bau-holz.at