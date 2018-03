Leopoldstadt: Clownerien, Musik und Magie im Augarten

Wien (OTS) - Auf Grund des Erfolges in den Vorjahren ist heuer abermals der originelle "Secret Circus" der Komödiantin Martha Labil im Garten der Wirtschaft "Bunkerei Augarten" (2., Obere Augartenstraße 1 a) zu Gast und unterhält dort an vier Abenden das Publikum. Organisator des Sommer-Spektakels ist der Verein "Aktionsradius Wien". Am Donnerstag, 25. Juli, wird das bunte "Überraschungsprogramm für Menschen von 0 bis 100 Jahren" zum ersten Male gezeigt. Die abwechslungsreiche Vorstellung fängt um 18.00 Uhr an und gute Laune ist dabei Trumpf. Martha Labil und ihre Freunde präsentieren nicht mehr und nicht weniger als "Clowneskes Theater mit Akrobatik, Musik und Zauberei". Laut einer Ankündigung des "Aktionsradius Wien"-Teams dürfen sich die Zuschauer auf "abenteuerliche, halsbrecherische, magische und lachende Momente" freuen. Der Zutritt ist gratis. Die Veranstalter ersuchen um Spenden für die Künstler. Weitere erheiternde Vorstellungen: Donnerstag, 1. August, Donnerstag, 22. August, sowie Donnerstag, 29. August, jeweils ab 18.00 Uhr. Nur bei Schönwetter spielt der "Secret Circus". Informationen dazu: Telefon 0676/972 43 70 bzw. Telefon 332 26 94. E-Mails an die Vereinsleute: office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Clownin Martha Labil ("Secret Circus"):

www.marthalabil.com

Verein "Aktionsradius Wien":

www.aktionsradius.at

Gastwirtschaft "Bunkerei Augarten":

www.bunkerei.at

