Hotel-Projekt in London: The Hongkong and Shanghai Hotels und Grosvenor gehen Partnerschaft ein

Hong Kong (ots) - Die internationale Immobilienentwicklungsgruppe Grosvenor und The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH) haben sich über die Bedingungen für eine gleichberechtigte Joint-Venture-Partnerschaft zur Neuentwicklung eines Hotels in der Londoner Innenstadt geeinigt. Die Partnerschaft tritt nach dem Kaufabschluss von 50 Prozent der Anteile in 1-5 Grosvenor Place, SW1 in London, England, durch die HSH in Kraft.

Die Partnerschaft sieht vor, auf einem knapp 6.100 qm großen Grundstück ein gemischt genutztes Projekt neu zu entwickeln. Dies umfasst auch The Peninsula London, das erste Hotel der HSH in England. Das Grundstück befindet sich gegenüber den Gärten von Buckingham Palace mit Blick über den Hyde Park.

"London ist eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt und ein internationaler Schlüsselstandort für den Geschäftsreise-Tourismus," erläutert Clement K.M. Kwok, Managing Director und Chief Executive Officer der HSH. "Dieses Projekt steht in Einklang mit unserer langfristig ausgelegten Strategie und unserem Wunsch nach einer weiteren Expansion in Europa," so Kwok weiter.

Peter Vernon, Chief Executive Officer von Grosvenor Britain and Ireland, sagte: "Wir sind begeistert darüber, eine Partnerschaft mit Asiens angesehenstem Hotelbetreiber einzugehen, dessen Kompetenz von unschätzbarem Wert sein wird für die Umsetzung dieses außergewöhnlichen Projektes in dieser prominenten Londoner Lage."

Die Partnerschaft wird in Kraft treten, nachdem die HSH 50 Prozent der Anteile von Derwent London in Höhe von 132,5 Mio. britische Pfund (ca.154 Mio. Euro, exkl. Steuern) erworben hat. Nach einer Beratungsphase mit den lokalen Behörden und der Gemeinde werden die HSH und Grosvenor die Pläne für die Entwicklung des Anwesens gemeinsam erarbeiten.

