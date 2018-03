ARBÖ: Felbertauernstraße ab Samstag wieder geöffnet

Wien (OTS) - Es war ein verheerender Felssturz, der am 14. Mai dieses Jahres die Felbertauern Bundesstraße (B108), in der Nähe bei Matrei für mehrere Wochen unterbrach. Eine Lawinengalerie wurde auf einer Länge von 95 Metern unter 35.000 Kubikmetern Geröll begraben, so der ARBÖ. Doch am kommenden Samstag wird die B108 wieder frei befahrbar sein.

Nach Sprengungen und Arbeiten unter äußerst schwierigen Umständen, wurde eine ca. 1,5km lange Ersatzstraße um die verschüttete Straßentrasse errichtet. Bereits elf Wochen nach dem Unglück soll es am kommenden Samstag, um 06.00 Uhr morgens soweit sein. Die Felbertauernstraße wird - zunächst für Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von 12 Metern und einem Gesamtgewicht bis 25 Tonnen -wieder eröffnet.

Bis Ende September soll der ursprüngliche Straßenverlauf wieder hergestellt sein. Die errichtete Ersatzstraße soll weiter bestehen bleiben, allerdings nicht mehr für den Durchzugsverkehr. "Der Zeitpunkt für die Wiedereröffnung ist gut gewählt", so Matthias Eigl vom ARBÖ-Informationsdienst. "Rechtzeitig zum Ferienstart von Baden-Württemberg und Bayern am Wochenende, bietet die Felbertauernstraße eine günstige Alternative, zu den üblichen Nord-Süd Verbindungen, im Westen Österreichs. Erfahrungsgemäß wird diese Strecke von unseren deutschen Nachbarn gerne genutzt."

Die Verbindung Mittersill - Matrei besteht seit 1967, vor dem Felssturz gab es täglich ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen von ca. 3.300 Fahrzeugen.

