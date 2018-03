Gemeinsames Ferienerlebnis für Familien

Familienwochen in Bregenz oder Lech - Restplätze noch frei

Bregenz (OTS/VLK) - Auch diesen Sommer gibt es die Gelegenheit für attraktive und kostengünstige Ferienaufenthalte mit der ganzen Familie in den Bergen oder am Bodensee. Das Jugendheim Lech-Stubenbach und das Jugend- und Familiengästehaus in Bregenz bieten wieder Ferienwochen speziell für Familien mit mehreren Kindern an. Restplätze sind noch frei.

"Wir wollen Eltern und ihren Kinder die Möglichkeit bieten, abseits des beruflichen bzw. schulischen Alltags die gemeinsame Zeit zu genießen und etwas zu unternehmen. Im Rahmen der Familienwochen können wir das zu sehr günstigen Konditionen anbieten", sagt Familienlandesrätin Greti Schmid.

Nähere Auskünfte zu den Familienwochen gibt es im Fachbereich Jugend und Familien der Vorarlberger Landesregierung (Telefon 05574/511-24127, E-Mail an margarethe.knuenz @ vorarlberg.at, im Internet auf www.vorarlberg.at/familie).

