Team Stronach knackt als erste Partei in Österreich die 20.000-Fan-Grenze bei Facebook

Team Stronach damit absolute Nr.1 bei Social Media

Wien (OTS) - Das Team Stronach hat sich im österreichischen Social-Media-Parteienvergleich mit weitem Abstand zu den politischen Mitbewerbern positioniert. Rund 1 Million Einzelpersonen erreicht das Team Stronach wöchentlich allein bei Facebook. Auch bei den Fan-Zahlen führt das Team Stronach mit mehr als 20.000 Fans das Parteien-Ranking an. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP liegen mit 12.000 bzw. 11.000 Fans weit abgeschlagen dahinter, auch die Facebook-Accounts von Kanzler Faymann (8500) und Vizekanzler Spindelegger (9000) können nicht mithalten.

Parteichef Frank Stronach: "Ich freue mich sehr über das große Interesse der Leute an unseren Online-Angeboten. Dass so viele Menschen bei uns aktiv sind, zeigt auch, dass sie sich einbringen wollen, und dass sie selbst zu einem neuen Politikstil in Österreich beitragen wollen."

Das Team Stronach hat verstanden, dass Social-Media kein Tool ist, um Pressemitteilungen zu verbreiten. Social Media ist kein Modetrend, sondern ein echter Kommunikationskanal, den rund 3 Millionen Österreicher regelmäßig nutzen. Die Fans des TS-Facebook-Accounts wissen, dass das Social-Media-Team die Anliegen und Kommentare der User ernst nimmt, deshalb steigen die Fan-Zahlen und Reichweite des Accounts rasant. Das Ziel bis zur Nationalratswahl wird sein, alle Österreicher zu erreichen, die im Social Web aktiv sind, dafür sind Aktionen bei Facebook, Twitter und Youtube geplant, die die politische Kommunikation im Social Web verändern werden.

Alle Informationen zum Parteien-Ranking im Social Web:

www.politometer.at

